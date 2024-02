Rougeole : «l'augmentation du nombre de cas nécessite une réponse coordonnée»

L'ESSENTIEL Face à l'épidémie de rougeole, l’ECDC recommande de vacciner 95 % ou plus de la population avec deux doses du vaccin.

Selon l’ECDC, les pays où la couverture vaccinale est la plus faible sont ceux où les cas de rougeole sont les plus importants.

Dans le monde, la vaccination antirougeoleuse a permis d’éviter 56 millions de décès entre 2000 et 2021, d’après l’OMS.

42.200 cas de rougeole ont été enregistrés dans 41 des 53 pays membres de la région Europe au cours de l’année 2023, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). C’est près de 45 fois plus qu’en 2022.

Une épidémie de rougeole plus forte dans les pays peu vaccinés

Face à cette augmentation des cas de rougeole, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) recommande de “vacciner 95 % ou plus de la population avec deux doses du vaccin”, dans une note d'évaluation des risques. En effet, l’ECDC note que le nombre de cas est plus élevé dans les zones où la population est moins vaccinée.

Ainsi, l’instance “encourage les autorités de santé publique à maintenir une couverture vaccinale élevée, à garantir des capacités de surveillance, de détection précoce, de diagnostic et de contrôle des épidémies, ainsi qu'à sensibiliser davantage les professionnels de la santé et le public.”

La rougeole est une maladie virale respiratoire grave et très contagieuse, qui se transmet par voie aérienne. Selon l’Assurance maladie, il peut y avoir des complications dans environ 30 % des cas de rougeole. Parmi celles qui sont graves, il y a notamment le risque d’atteinte pulmonaire virale ou d’encéphalite aiguë.

Un vaccin pour se protéger de la rougeole

“La tendance à la hausse des cas de rougeole en Europe est préoccupante, indique Stella Kyriakides, commissaire chargée de la santé et de la sécurité alimentaire, dans la note. La bonne nouvelle est qu'il s'agit d'une maladie qui peut être évitée par la vaccination et qu'il existe de nombreux vaccins sûrs et efficaces disponibles dans l'UE. Lorsque nous voyons des épidémies de rougeole, nous savons qu'il y a une lacune dans les vaccinations.” Dans le monde, la vaccination antirougeoleuse a permis d’éviter 56 millions de décès entre 2000 et 2021, d’après l’OMS.

“J'invite chacun à vérifier son statut vaccinal et les parents à s'assurer que les vaccins de leurs enfants et adolescents sont à jour, recommande Stella Kyriakides. La vaccination protège et sauve des vies, c'est l'un de nos outils les plus puissants contre la rougeole et de nombreuses autres maladies infectieuses.”

En France, le vaccin Rougeole-Oreillons-Rubéole (ROR) est obligatoirement administré à tous les nourrissons nés depuis le 1er janvier 2018. Pour ceux nés avant cette date, elle est fortement recommandée.