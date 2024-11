Rougeole : les cas augmentent dans le monde entier

L'ESSENTIEL Dans le monde, l'OMS a comptabilisé 10,3 millions cas de rougeole en 2023.

Cela représente une hausse de 20 % par rapport à l'année précédente.

La couverture vaccinale insuffisante à l’échelle mondiale est à l’origine de l’augmentation du nombre de cas.

"Le nombre de cas d’infection par le virus de la rougeole est en hausse dans le monde entier, compromettant la santé des populations et mettant des vies en péril", avertit Dre Mandy Cohen, la directrice des CDC, dans un communiqué de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Et la progression - à laquelle la spécialiste fait référence - se révèle importante, puisque les autorités sanitaires estiment que les cas ont grimpé de 20 % en un an pour atteindre 10,3 millions de malades en 2023.

Rougeole : une vaccination toujours insuffisante

La raison de cette hausse des cas de rougeole selon l’OMS ? Une couverture vaccinale insuffisante. En effet, pour stopper la circulation du virus, il faudrait que 95 % de la population ait deux doses du vaccin. Or, en 2023, seulement 83 % des enfants ont reçu leur première injection et 74 % d’entre eux ont reçu la deuxième recommandée. Selon les estimations des auteurs du rapport, plus de 22 millions de petits n’ont pas reçu leur première dose de vaccin en 2023.

"En raison des lacunes dans la couverture vaccinale à l’échelle mondiale, 57 pays ont connu des épidémies de rougeole importantes ou perturbatrices en 2023, un nombre en hausse de près de 60 % par rapport aux 36 pays de l’année précédente, toutes les Régions étant touchées à l’exception des Amériques", ajoute l’OMS. L’Afrique, l’Asie du Sud-Est, l’Europe et les régions Méditerranée orientale et Pacifique occidental ont connu les plus fortes progressions du nombre de cas.

"Le vaccin contre la rougeole a sauvé plus de vies que tout autre vaccin au cours des 50 dernières années", rappelle le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. "Pour sauver encore plus de vies et empêcher ce virus mortel de nuire aux plus vulnérables, nous devons investir dans la vaccination de chaque personne, peu importe où elle vit."

Rougeole : "beaucoup trop d’enfants meurent encore de cette maladie évitable"

En 2023, environ 107.500 personnes, principalement des enfants de moins de 5 ans, sont mortes de la rougeole. "Bien qu’il s’agisse d’une diminution de 8 % par rapport à l’année précédente, beaucoup trop d’enfants meurent encore de cette maladie évitable, estime l’OMS. Cette légère réduction du nombre de décès s’explique principalement par le fait que l’augmentation des cas s’est produite dans des pays et des Régions où les enfants atteints de rougeole sont moins susceptibles de mourir, en raison d’un meilleur état nutritionnel et d’un meilleur accès aux services de santé."

L'organisation rappelle également que la rougeole "peut entraîner de graves effets sur la santé, dont certains persistent toute la vie". Les nourrissons et les jeunes enfants sont les plus susceptibles de connaître ces complications graves, parmi lesquelles figurent la cécité, la pneumonie et l’encéphalite.