Rougeole : nette augmentation des cas déclarés en France

L'ESSENTIEL La rougeole est une infection virale hautement contagieuse et potentiellement grave.

Les symptômes apparaissent habituellement 10 à 14 jours après l'exposition au virus.

Du 1er janvier au 31 décembre 2023, 117 cas de rougeole ont été déclarés en France (contre respectivement 15, 16 et 240 contaminations au cours des années 2022, 2021 et 2020).

Santé publique France vient de présenter l’ensemble des indicateurs de surveillance de la rougeole sur l’année dernière.

Du 1er janvier au 31 décembre 2023, 117 cas de rougeole ont été déclarés en France (contre respectivement 15, 16 et 240 contaminations au cours des années 2022, 2021 et 2020).

16 départements ont signalé au moins un cas de rougeole

Au total, 16 départements ont signalé au moins un cas de rougeole. "Le taux d’incidence le plus élevé a été observé, de façon inhabituelle, chez les jeunes adolescents (10-14 ans) : il représente 58 % des cas déclarés", précisent les experts. "Le taux d’incidence chez les nourrissons de moins d’un an est quant à lui resté stable par rapport aux années précédentes avec un nombre limité de bébés atteints (5 seulement)" ajoutent-ils.

Sept foyers épidémiques ont été observés en 2023. Ils ont concerné des établissements scolaires, des cercles familiaux et des services hospitaliers. "L’épisode le plus important a été celui notifié en Auvergne-Rhône-Alpe, avec 64 cas de rougeole rapportés entre août et novembre 2023", détaille Santé Publique France.

"Une hausse notable des cas de rougeole importés a été observée en 2023"

Toujours sur l’année 2023, "une hausse notable des cas de rougeole importés a été observée, dont plus de la moitié n’étaient pas vaccinés", peut-on également lire dans le rapport. Ces malades provenaient de quinze pays différents et de tous les continents, à l’exception de celui des Amériques.

"Ces cas ont généré des chaînes de transmission sur le territoire français conduisant à la survenue de 4 foyers de taille variable (de 2 à 64 cas au total), ce qui témoigne de la reprise de la circulation de la rougeole à l’international", apprend-on aussi en consultant le compte-rendu.

27 personnes souffrant de la rougeole ont été hospitalisées en 2023, dont deux en service de réanimation. Les hospitalisations concernaient essentiellement des enfants de moins de 5 ans et des adultes de plus de 30 ans. Douze profils ont présenté une complication, dont 9 pneumopathies.

Enfin, aucun décès dû à la rougeole n’a été rapporté l’année dernière. "Si le nombre de cas a été multiplié par 8 par rapport à 2022, il reste encore très limité par rapport à la période pré-Covid-19", conclut Santé Publique France.

Quels sont les symptômes de la rougeole ?

La rougeole est une infection virale hautement contagieuse et potentiellement grave. Le virus infecte les voies respiratoires puis se diffuse dans tout l'organisme. Les symptômes apparaissent habituellement 10 à 14 jours après l'exposition :

· forte fièvre (jusqu'à 39°C - 40°C),

· toux,

· écoulement du nez,

· yeux rouges et larmoyants,

· fatigue générale,

· éruption cutanée.



"De petites taches très rouges apparaissent d'abord au niveau du visage (oreilles, front, joues) puis progressivement sur tout le corps. L'éruption cutanée apparaît quelques jours après les premiers symptômes et dure environ une semaine", précise l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.