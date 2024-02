Rougeole : une forte hausse des cas dans le monde, alerte l’OMS

L'ESSENTIEL Les cas de rougeole ont augmenté de 79 % en un an.

En 2023, 306.291 cas ont été enregistrés, contre 171.156 cas en 2022.

"La prévention de la rougeole et de la rubéole n'est plus une priorité mondiale et gouvernementale en raison de problèmes concurrents."

Fin janvier, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) avait mis en garde contre la rapide propagation de la rougeole en Europe. En effet, en 2023, on comptait plus de 45 fois plus de cas. Cette fois-ci, elle a sonné l’alerte au niveau international. Le 20 février, l’autorité sanitaire a signalé une hausse de 79 %, avec 306.291 cas enregistrés l’an dernier contre 171.156 cas en 2022. Selon les estimations, il y aurait eu 9,2 millions de personnes touchées par cette maladie virale en 2022.

Rougeole : "Nous nous attendons à une augmentation du nombre de décès en 2023"

Lors d'une visioconférence depuis Le Caire, l’OMS a indiqué qu'elle ne disposait pas encore d'une vue d'ensemble des décès dus à cette infection extrêmement contagieuse. "En 2022, le nombre de décès a augmenté de 43 %, selon nos modèles, pour atteindre plus de 130.000 décès dus à la rougeole", a déclaré Natasha Crowcroft, conseillère technique pour la rougeole et la rubéole à l’autorité sanitaire. Compte tenu de la hausse du nombre de cas, "nous nous attendons également à une augmentation du nombre de décès en 2023", a-t-elle ajouté.

Pour rappel, la rougeole est une maladie provoquée un paramyxovirus du genre morbillivirus. Elle se transmet par voie aérienne, plus précisément par l'intermédiaire de gouttelettes de salive. Cette pathologie se manifeste par une forte fièvre, une toux, une rhinopharyngite et une conjonctivite importantes, puis par une éruption sur la peau. "La guérison a lieu en une dizaine de jours, mais des complications plus ou moins graves peuvent survenir", souligne l’Assurance maladie. Et pour cause, elles sont présentes dans environ 30 % des cas de rougeole et le plus souvent chez les bébés de moins d’un an avant qu’ils ne soient vaccinés, les adolescents et les adultes.

L’OMS appelle à une intensification de la vaccination

D’après l’OMS, se faire vacciner est le meilleur moyen d’éviter de contracter la rougeole ou de la transmettre à d’autres personnes. Ainsi, lors de la conférence de presse, elle a insisté sur l’importance d’intensifier la vaccination pour lutter contre la recrudescence de la pathologie dans le monde. "La prévention de la rougeole et de la rubéole n'est plus une priorité mondiale et gouvernementale en raison de problèmes concurrents, tels que le Covid-19, les crises économiques, les conflits", a précisé l’autorité sanitaire dans une note envoyée aux médias.