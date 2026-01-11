Comment choisir les bonnes teintes pour un intérieur serein

L'ESSENTIEL L'aménagement et la décoration d'un logement ont une influence sur l'humeur de ceux qui y habitent.

Les couleurs froides sont associes au calme, les couleurs chaudes à la convivialité.

Les enfants préfèrent les couleurs vives, les adultes cherchent davantage de douceur.

Les Français passeraient plus de la moitié de leur journée dans leur logement (16,2 heures par jour en moyenne), avec une préoccupation à s'y sentir bien. Les couleurs qui le composent ont une influence sur l'humeur et le ressenti. Choisir la bonne couleur pour chaque pièce dépend de ses besoins : calme, énergie douce, sentiment de sécurité ou luminosité.

Comprendre l’impact des couleurs sur le bien-être

Les couleurs de notre intérieur envoient des signaux à notre cerveau qui peuvent soutenir certaines sensations émotionnelles. Les teintes froides et douces, comme le bleu ou le vert, sont souvent associées au calme et à la respiration. Un bleu grisé dans une chambre peut par exemple favoriser une transition plus paisible vers le sommeil, tandis qu’un vert tendre dans un coin lecture évoque la nature et invite à ralentir.

Les couleurs chaudes, quant à elles, apportent convivialité et réconfort quand elles sont utilisées avec mesure. Un jaune pâle dans un salon peu lumineux peut donner une impression de soleil, là où une couleur trop vive sur de grandes surfaces risquerait de fatiguer.

Adapter les teintes à chaque pièce

Créer un intérieur où l’on se sent bien passe souvent par une réflexion pièce par pièce. Dans les espaces dédiés au repos, comme la chambre, les teintes douces et naturelles fonctionnent particulièrement bien : beige sable, lin, rose poudré ou bleu grisé. Il suffit parfois de changer quelques éléments, comme des textiles ou une housse de couette, pour apaiser visuellement la pièce sans engager de grands travaux.

Dans le salon, lieu de partage et de vie, une base neutre peut être enrichie de touches colorées plus profondes, comme des coussins vert olive ou bleu pétrole, tout en conservant une ambiance calme. L’idée n’est pas de tout transformer d’un coup, mais d’avancer progressivement, en observant vos besoins.

Construire un intérieur serein quand on vit à plusieurs

Plutôt que d’imposer des choix ou de critiquer les goûts des autres, prendre le temps de discuter des besoins de chacun favorise les compromis. Un enfant peut avoir envie de couleurs vives, tandis qu’un adulte recherche davantage de douceur : des murs neutres associés à des éléments colorés permettent souvent de concilier ces deux envies.

Tester sur de petites surfaces, commencer par des objets faciles à changer et accepter que les choix évoluent avec le temps transforme la décoration en projet commun. Au-delà de la couleur parfaite, c’est surtout la démarche d’écoute, d’ajustement et de soutien qui fait de votre intérieur un véritable refuge.

Source : https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/146202/2133515