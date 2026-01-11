Connaissez-vous ces 4 gestes anti-stress ?

L'ESSENTIEL Le stress peut être de courte durée et disparaît rapidement, mais peut également devenir chronique et persister durant des semaines ou des mois.

Les personnes touchées peuvent présenter des maux de tête, des troubles d’estomac, une irritabilité, des difficultés de concentration et un repli sur soi.

Pour prévenir et réduire le stress, des scientifiques américains recommandent plusieurs "techniques pour activer la réponse de relaxation."

Problèmes financiers, rupture amoureuse, perte d’emploi, décès… Plusieurs facteurs peuvent générer du stress. Il existe deux principaux types de stress. Le premier : le stress aigu qui est de courte durée et disparaît rapidement. "Il permet de gérer des situations dangereuses soudaines, comme un freinage brusque pour éviter une collision. Tout le monde en fait l'expérience à un moment ou un autre. Lorsque le stress aigu se répète, on parle de stress aigu épisodique", selon des chercheurs de l’université d’Harvard (États-Unis). Le deuxième type de stress est dit "chronique". Il dure des semaines ou des mois.

Stress : quels sont les signes ?

En cas de stress, il est difficile se détendre, de se concentrer, de s’alimenter et de respirer correctement. Cet état d’inquiétude peut se manifester par un sentiment de peur, d’inquiétude, une incapacité à se détendre, une accélération du rythme cardiaque, une perturbation des habitudes de sommeil, des maux de tête, l’irritabilité et des troubles d’estomac. "Le stress chronique peut aggraver des problèmes de santé préexistants (anxiété et dépression) et augmenter notre consommation d’alcool, de tabac et d’autres substances nocives", indique l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

4 astuces pour soulager le stress

"Pratiquer des techniques pour activer la réponse de relaxation peut aider à contrer les effets du stress chronique en ralentissant la respiration, en détendant les muscles et en réduisant la pression artérielle", ont souligné les chercheurs de l’université d’Harvard.

Pour lutter contre le stress, ces derniers recommandent de :