Sommeil : quelle est la bonne température pour votre chambre ?

L'ESSENTIEL Face à la chaleur, le rythme cardiaque augmente. "Lorsque le cœur travaille plus fort et plus longtemps, cela crée du stress et limite notre capacité à récupérer", selon des chercheurs australiens.

Pour éviter cela, il est conseillé aux personnes âgées de dormir dans une chambre où les températures sont inférieures ou égales à 24 °C.

Ces résultats peuvent être utilisés pour élaborer des recommandations concernant la température intérieure nocturne afin de protéger les populations vulnérables face au réchauffement climatique.

"Le changement climatique accroît la fréquence des nuits chaudes, ce qui peut contribuer indépendamment à la morbidité et à la mortalité cardiovasculaires en perturbant le sommeil et la récupération du système nerveux autonome. Malgré les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) concernant les températures maximales diurnes à l’intérieur des bâtiments (26 °C), il n’existe pas de recommandations équivalentes pour les conditions nocturnes", ont indiqué des chercheurs de l'université Griffith (Australie). C’est pourquoi ils ont voulu étudier l’impact de la température nocturne de la chambre sur la fréquence cardiaque et la variabilité de la fréquence cardiaque chez des personnes âgées.

Des températures nocturnes élevées, un danger pour le cœur des seniors

Pour les travaux, publiés dans la revue BMC Medicine, l’équipe a recruté 47 adultes âgés de 65 ans et plus vivant à domicile dans le sud-est du Queensland. Les participants ont été suivis de décembre 2024 à mars 2025. Il leur a été demandé de porter des dispositifs au poignet afin d’enregistrer leur fréquence cardiaque et sa variabilité pendant les périodes de sommeil, entre 21 h et 7 h. En parallèle, des capteurs ont été installés dans leur chambre pour mesurer en continu la température.

Sur 14.179 heures nocturnes analysées, la température médiane des chambres était de 25,9 °C. Comparé à une température inférieure à 24 °C, les températures nocturnes de la chambre comprises entre 24 et 26 °C, 26 et 28 °C et 28 et 32 °C étaient associées à une probabilité accrue de réduction cliniquement significative de la récupération cardiaque. Des températures plus élevées étaient également liées à une élévation de la fréquence cardiaque.

"Maintenir une température de 24 °C" pour réduire "la probabilité de ressentir un stress pendant le sommeil"

"Lorsque le corps humain est exposé à la chaleur, sa réponse physiologique normale est une augmentation du rythme cardiaque. Le cœur travaille davantage pour tenter de faire circuler le sang vers la surface de la peau afin de la refroidir. Cependant, lorsque le cœur travaille plus fort et plus longtemps, cela crée du stress et limite notre capacité à récupérer de l'exposition à la chaleur de la veille. Chez les personnes de 65 ans et plus, maintenir une température de 24 °C dans la chambre pendant la nuit réduit la probabilité de ressentir un stress accru pendant le sommeil", a conclu Fergus O'Connor qui a dirigé l’étude.