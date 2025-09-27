Sommeil : votre microbiote jouerait un rôle aussi important que votre cerveau

L'ESSENTIEL Jusqu’à présent, les scientifiques pensaient que le sommeil était surtout régulé par le cerveau.

Dans une nouvelle étude, ils montrent le rôle fondamental de la communication entre le cerveau et le microbiote, qui influe sur les cycles de sommeil.

Pour prendre soin de son microbiote, il est conseillé d’adopter une alimentation variée et équilibrée.

Quel est le secret de ceux qui dorment bien ? Jusqu’à présent, on pensait que la réponse venait du cerveau. Mais, dans une nouvelle étude publiée dans la revue Frontiers in Neuroscience, des chercheurs montrent que le microbiote intestinal a un rôle majeur.

Une molécule bactérienne du microbiote dans le cerveau

Le lien entre les deux s’appelle peptidoglycane, ou PG. Il s’agit d’une molécule bactérienne présente dans le microbiote, déjà connue des scientifiques. Dans de précédents travaux, ils avaient découvert qu’en l’injectant dans le cerveau d’animaux, elle pouvait favoriser le sommeil. Néanmoins, ils n’avaient jamais observé sa migration naturelle vers le cortex cérébral.

C’est la nouveauté de cette étude. Les chercheurs ont observé des peptidoglycanes naturellement présents dans le cerveau de souris. Ce qui suggère que la communication entre le cerveau et le microbiote influe sur les cycles de sommeil.

"Ce n'est pas l'un ou l'autre, ce sont les deux, explique Erika English, l’une des auteures, dans un communiqué. Ils doivent travailler ensemble. Le sommeil est véritablement un processus. Il se produit à des rythmes très différents en fonction des niveaux d'organisation cellulaire et tissulaire, et il résulte d'une coordination étroite."

Microbiote : l'alimentation et l'hygiène de vie l'impactent

Le microbiote intestinal est composé de milliers de micro-organismes : bactéries, parasites, virus et champignons non pathogènes. Selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) l’alimentation et l’hygiène de vie peuvent modifier sa composition, de façon plus ou moins durable.

L’alimentation pourrait-elle influencer la présence de peptidoglycane dans le microbiote intestinal et sa migration vers le cerveau ? Pas de réponse dans l’étude, mais selon l'Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), “avoir une alimentation variée, en particulier avec des fruits et légumes riches en fibres et en polyphénols, c’est assurer le maintien d’une diversité bactérienne”. Adopter le régime méditerranéen est une bonne façon de manger sainement.

“Maintenant que le monde a pris conscience de l'importance des microbes, non seulement pour la maladie, mais aussi pour la santé, il est crucial de commencer à mieux comprendre comment nous communiquons avec eux et comment ils communiquent avec nous”, conclut Erika English. Ce qui est sûr, en attendant, est qu’il vaut mieux dîner léger et pas trop tard pour bien dormir !