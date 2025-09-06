Sommeil : 46 minutes supplémentaires par nuit peuvent être bénéfiques

L'ESSENTIEL Prolonger sa nuit de quelques dizaines de minutes pourrait avoir un impact positif sur le bien-être.

Dans une étude menée auprès de 90 jeunes adultes, le temps de sommeil supplémentaire nécessaire pour salutaire a été évalué à 46 minutes.

L'étude montre aussi qu'un bon sommeil favorise des relations sociales de qualité.

Une étude datant de 2024 et menée par l'Université Baylor (Etats-Unis) révèle que quarante-cinq minutes de sommeil supplémentaires peuvent avoir de profonds effets sur le bien-être mental et social.

Auparavant, les recherches sur la durée des nuits étaient plutôt axées sur les effets négatifs du manque de sommeil : difficultés de concentration, risques cardiovasculaires, anxiété... Cette autre étude, publiée dans le Journal of Positive Psychology, examine l’influence du sommeil sur les aspects positifs de notre psychologie. Les scientifiques ont voulu savoir si des nuits plus longues pouvaient renforcer la gratitude et la résilience qui sont des traits de personnalité associés à une bonne santé mentale.

Sommeil : les effets positifs d'une plus longue nuit

90 jeunes adultes volontaires ont été répartis au hasard en trois groupes : un groupe se couchant à des heures tardives, un autre se couchant tôt, et un dernier respectant ses horaires de sommeil habituels. Ils ont été suivis pendant une semaine classique de travail, surveillés grâce à l'actigraphie, évaluant les périodes d'éveil et de sommeil. Les résultats ont été très clairs : les participants ayant bénéficié d’un temps de sommeil augmenté ont constaté une amélioration importante de leur résilience, de leur gratitude et de leur sentiment de "flourishing", terme anglais désignant un épanouissement global et une satisfaction de vie.

"46 minutes de sommeil en plus chaque nuit ont suffi pour que les participants se sentent plus satisfaits et plus résilients", indiquent les chercheurs dans un communiqué. En revanche, ceux ayant réduit leur temps de sommeil, d’environ 37 minutes par nuit, se sont plaints d’une diminution de ces sentiments.

L'impact social du sommeil

Au-delà de ces effets personnels, les chercheurs ont également trouvé que le sommeil influence des comportements prosociaux. Les personnes bien reposées ont montré plus de gratitude et une meilleure disposition envers les autres, augmentant ainsi leur participation à des actes altruistes, tels que des dons associatifs. Une enquête complémentaire, menée sur plus de 2.800 adultes et publiée dans la revue Sleep Medicine, a montré que les personnes qui dorment entre 7 et 9 heures par nuit avaient 7 à 45 % de chances supplémentaires de faire des dons.

Ces résultats soulignent l'importance du sommeil pour l’épanouissement personnel et les relations sociales. En augmentant la qualité de nos nuits, il pourrait être possible de favoriser non seulement le bien-être individuel mais aussi des comportements plus positifs avec les autres, ouvrant ainsi des pistes prometteuses pour des programmes de santé publique.