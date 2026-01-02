Perdre des dents peut altérer les capacités cognitives

Perdre des dents est mauvais pour la mémoire. Dans la publication spécialisée Archives of Oral Biology, des scientifiques japonais expliquent avoir découvert que la perte de molaires accélérait le déclin cognitif chez les souris. Ces effets étaient indépendants de l’alimentation.

Perte de dents : des effets sur la cognition ?

"La perte de dents est fréquente chez les personnes âgées, mais son impact neurologique direct demeurait jusqu'à présent mal connu", souligne Rie Hatakeyama, autrice principale de ces travaux et chercheuse postdoctorale à l'École doctorale des sciences biomédicales et de la santé de l'Université d’Hiroshima. Dans ces travaux, elle a cherché à comprendre si la perte de dents en elle-même peut induire un déclin cognitif chez les souris mâles, "indépendamment de toute carence nutritionnelle, comme un régime pauvre en protéines".

Pour le savoir, l’équipe de recherche a travaillé avec un groupe de souris mâles sujettes au vieillissement. Ces animaux ont été répartis en 4 groupes, en fonction de leur alimentation : un groupe avait un apport normal en protéines sans extraction dentaire, un second suivait un régime pauvre en protéines sans extraction, le troisième subissait une extraction de molaires avec un régime normal en protéines, et le dernier avait une extraction de molaires associée à un régime pauvre en protéines. "Après six mois, les souris ont subi des tests comportementaux et des analyses détaillées de leur tissu cérébral afin de détecter des marqueurs d'inflammation, de perte neuronale et d'expression génique liés à la mort cellulaire", précisent les auteurs.

Déclin cognitif : quels sont les effets de la perte de dents sur le cerveau ?

Selon eux, les résultats étaient "frappants". Les souris avec des molaires manquantes présentaient un déclin significatif de la mémoire, même si elles suivaient le même régime alimentaire que les groupes témoins. "Cela suggère que la réduction de la stimulation masticatoire, et non l'apport en protéines alimentaires, contribue à la détérioration cognitive, estime Rie Hatakeyama. Il est surprenant qu'un événement périphérique dans la bouche puisse affecter aussi profondément le système nerveux central."

Lorsque les scientifiques ont analysé les tissus cérébraux des souris, ils ont remarqué une augmentation du ratio ARNm Bax/Bcl-2, un marqueur de la mort cellulaire, "indiquant une orientation vers une activité pro-apoptotique, ou favorisant la mort cellulaire, dans le cerveau", commentent-ils. Dans l’hippocampe, une région cérébrale liée à la mémoire, la perte de dents a déclenché une inflammation et une perte cellulaire. "Cette étude vient étayer les preuves croissantes d'un lien étroit entre santé bucco-dentaire et santé cérébrale, et suggère que préserver sa capacité de mastication pourrait constituer une stratégie simple mais efficace pour maintenir les fonctions cognitives plus tard dans la vie", concluent les auteurs.

Rie Hatakeyama précise que l’objectif, à terme, est de démontrer des effets similaires chez l’humain. Elle espère que ces futurs travaux permettront de prouver que "le maintien ou la restauration de la mastication par un traitement prothétique peut contribuer à prévenir ou à retarder le déclin cognitif chez les personnes âgées", résume cette spécialiste.