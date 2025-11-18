Les dents des bébés dont les mères sont stressées poussent plus tôt

L'ESSENTIEL Les taux d’hormones salivaires maternelles en fin de grossesse pourraient contribuer aux variations de l’éruption des dents de lait au cours des deux premières années de vie.

Dans le détail, des taux de cortisol (hormone du stress) plus élevés sont liés à un plus grand nombre de dents ayant fait éruption à 6 mois, correspondant à une différence moyenne d’environ 4 dents entre les taux de cortisol les plus bas et les plus élevés.

D’autres hormones, dont le taux était élevé durant la grossesse, comme l’œstradiol, la progestérone, la testostérone, sont positivement associées au nombre de dents ayant poussé précocement chez les tout-petits.

Durant l’enfance, notre mâchoire est constituée de 20 dents de lait, qui sont essentielles pour la mastication et la parole. Ceux-ci commencent à se développer dans l'utérus vers la sixième semaine de grossesse et poussent progressivement entre six mois et trois ans après la naissance. Néanmoins, leur éruption peut varier en fonction de la génétique, de la situation géographique et de l'état de santé général et nutritionnel du nourrisson. Dans une nouvelle étude, des chercheurs de l'université de Rochester (États-Unis) ont découvert que le stress maternel pendant la grossesse pouvait aussi favoriser leur éruption.

97,5 % des bébés avaient entre une et 12 dents à 12 mois

Pour parvenir à cette conclusion, l’équipe a recruté 142 mères américaines issues de milieux socio-économiquement défavorisés. Elles étaient enceintes entre 2017 et 2022. À la fin du deuxième trimestre et au cours du troisième trimestre de grossesse, chacune a fourni un échantillon de salive permettant de mesurer la concentration des hormones (cortisol, œstradiol, progestérone, testostérone, triiodothyronine et thyroxine.) Durant la grossesse, 36,6 % des femmes ont reçu un diagnostic de dépression ou d'anxiété. À un, deux, quatre, six, 12, 18 et 24 mois après la naissance, chaque duo mère-enfant s'est rendu à la clinique, où des dentistes ont évalué l'éruption des dents de lait.

À six et douze mois, 15 % des bébés avaient entre une et six dents sorties, tandis que 97,5 % en avaient entre une et 12. Tous les enfants avaient au moins une dent sortie (entre trois et vingt) à l'âge de 18 mois. À 24 mois, 25 % d'entre eux possédaient leurs vingt dents. Chez 2,7 % des nourrissons, une poussée dentaire soudaine est survenue entre 12 et 18 mois, tandis que les autres ont présenté une éruption plus continue. "Cependant, même chez ces derniers, le schéma d'éruption était irrégulier et incohérent, de sorte que le nombre de dents présentes lors des premières consultations ne permettait pas de prédire le nombre de dents lors des futures consultations."

Des taux plus élevés de cortisol en fin de grossesse sont liés à une éruption plus précoce des dents de lait

En analysant le lien entre l’éruption précoce de dents et le stress maternel, les auteurs ont constaté que les bébés des mères présentant des taux élevés de cortisol (hormone du stress) dans leur salive avaient un plus grand nombre de dents sorties à l'âge de six mois. Ainsi, les nourrissons dont les mères présentaient les taux de cortisol les plus élevés avaient en moyenne quatre dents de plus à cet âge que les enfants dont les mères présentaient les taux de cortisol les plus faibles.

"Un taux élevé de cortisol maternel en fin de grossesse peut altérer la croissance fœtale et le métabolisme minéral, notamment la régulation des taux de calcium et de vitamine D, deux éléments essentiels à la minéralisation des os et des dents. Le cortisol est également connu pour influencer l'activité des ostéoblastes et des ostéoclastes, cellules responsables de la formation, du modelage et du remodelage osseux", a expliqué Ying Meng, qui a dirigé les recherches.

Poussée dentaire précoce : l'œstradiol, la progestérone et la testostérone jouent un faible rôle

Autre observation : le taux d'œstradiol et de testostérone chez la mère était associé à un plus grand nombre de dents sorties chez son enfant 12 mois après la naissance. Cependant, "ce lien semblait plus faible." Cela a également noté pour les taux maternels de progestérone et de testostérone et le nombre de dents de l'enfant à 24 mois, ainsi qu'entre le taux maternel de triiodothyronine et le nombre de dents de l'enfant à 18 et 24 mois. Pour rappel, ces hormones jouent un rôle important dans le développement fœtal et le poids de naissance.

"Il nous reste encore des questions essentielles auxquelles il faut répondre, par exemple, quelles hormones maternelles ou quelles voies de développement en aval sont à l'origine du changement de calendrier de l'éruption dentaire, quelle est la relation exacte entre l'éruption accélérée des dents et le vieillissement et le développement biologiques, et que révèle une telle accélération sur la santé générale de l'enfant", a conclu l’auteure principale de l’étude publiée dans la revue Frontiers in Oral Health.