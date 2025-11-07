Dents : un nouveau gel est capable de restaurer l'émail

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis au point un gel capable de régénérer l'émail et protéger les dents des caries.

Il contient des protéines qui imitent les caractéristiques des protéines naturelles qui guident la croissance de l'émail dentaire chez le bébé.

Ce gel pourrait être disponible d'ici l'année prochaine.

L’émail protège les dents contre les agressions extérieures. Mais, problème : il n’est pas capable de se régénérer lorsqu’il est abîmé. Ce qui ouvre la porte aux caries et d’autres troubles de santé. Une équipe de l’université de Nottingham et des chercheurs internationaux ont mis au point un gel qui peut restaurer l’émail déminéralisé ou érodé.

Leurs travaux ont été publiés dans la revue Nature Communications le 4 novembre 2025.

Le gel répare l’émail fissuré ou déminéralisé

Ce nouveau gel contient des protéines semblables à celles présentent chez les nourrissons et qui guident la croissance de leur émail dentaire. Le produit s’applique directement sur les dents. Il forme alors “une couche fine et résistante” qui comble les cavités et les fissures, expliquent les scientifiques dans leur communiqué. "Il sert ensuite de support, captant les ions calcium et phosphate de la salive et favorisant la croissance contrôlée de nouveaux minéraux, un processus appelé minéralisation épitaxiale. Ce processus permet aux nouveaux minéraux de s'organiser et de s'intégrer aux tissus naturels sous-jacents, restaurant ainsi la structure et les propriétés d'un émail sain", ajoutent-ils.

Le matériau peut aussi être placé sans risque directement sur la dentine, partie dure de la dent protégée par l’émail et sensible au toucher et aux changements de température. Il pourrait ainsi aussi être un traitement efficace contre l’hypersensibilité dentaire, assurent les chercheurs.

"Nous avons testé les propriétés mécaniques de ces tissus régénérés dans des conditions simulant des situations réelles telles que le brossage des dents, la mastication et l'exposition à des aliments acides, et nous avons constaté que l'émail régénéré se comporte exactement comme un émail sain", souligne le Dr Abshar Hasan et auteur principal de l'étude.

Un gel contre les caries disponible l’année prochaine ?

"Appliqué sur un émail déminéralisé ou érodé, ou sur une dentine exposée, notre matériau favorise la croissance de cristaux de manière intégrée et organisée, restaurant ainsi l'architecture de notre émail naturel et sain", conclut le Dr Abshar Hasan.

Le chercheur et ses collègues assurent que ce nouveau matériau offre une “solution simple, sûre et durable” pour restaurer l'émail et prévenir la carie. Il pourrait aussi ouvrir la voie à de nouveaux types de soins dentaires contre les problèmes liés à la perte d'émail et à une dentine exposée.

L’équipe espère pouvoir proposer son premier traitement utilisant le gel mis au point d'ici l'année prochaine.