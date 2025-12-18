Quel est ce danger caché dans de la vaisselle biodégradable ?

L'ESSENTIEL Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont analysé des articles de vaisselles biodégradables - assiettes, tasses, pailles, etc. - fabriquées à partir de blé ou d’autres matériaux susceptibles de contenir du gluten.

Sur les huit produits testés, seule une assiette fabriquée à base de blé présentait des traces de gluten.

Ils ont ensuite observé que les liquides comme le lait ou la crème végétale absorbaient le gluten, ce qui les faisait dépasser les seuils réglementaires fixés par l'Union européenne pour les aliments dits “sans gluten” et “à faible teneur en gluten.

Fini le plastique, place aux matériaux biodégradables ! Pour le bien de la planète, de nombreux restaurants, commerces de bouche mais aussi particuliers, lors de leurs pique-niques, optent désormais pour ce type de vaisselle.

Des traces de gluten dans une assiette biodégradable

Assiettes, gobelets, couverts ou pailles, ces articles de vaisselle biodégradable sont fabriqués à partir de matériaux naturels. Parmi ceux fréquemment utilisés, il y a le blé, une céréale contenant du gluten. Des chercheurs ont donc voulu évaluer le risque de transfert vers les aliments placés dans ces contenants, qui pourrait être dangereux pour les personnes allergiques ou intolérantes. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Pour cela, ils ont testé huit articles de vaisselle fabriqués à partir de blé ou d'autres matériaux susceptibles de contenir du gluten. Résultat : seule une assiette, à base de blé, présentait des traces de gluten détectables. Ensuite, ils ont mesuré le transfert du gluten vers les aliments et les boissons placés dans ces contenants pendant trente minutes. Résultats : la contamination, uniquement observée avec l’assiette, était limitée pour les aliments solides (riz et omelette).

Des concentrations de gluten qui dépassent les seuils réglementaires de l’UE

En revanche, les liquides comme le lait ou la crème végétale absorbaient le gluten. La contamination les faisait même dépasser les seuils réglementaires fixés par l'Union européenne pour les aliments dits “sans gluten” (moins de 20 ppm, c’est-à-dire mg/kg) et “à faible teneur en gluten” (moins de 100 ppm).

Dans le détail, voici les concentrations qu’ils ont observées :

Riz : jusqu’à 17 ppm;

Omelette : jusqu’à 30 ppm;

Lait : jusqu’à 240 ppm;

Crème végétale : jusqu’à 2.100 ppm.

Pour certains aliments, les faire chauffer au micro-ondes diminuait la teneur en gluten.

Ces niveaux de gluten ne sont pas indiqués sur la vaisselle biodégradable. Pour les personnes allergiques, ce type de contenant peut donc être dangereux. Les chercheurs appellent donc à un étiquetage obligatoire pour informer les clients.

À l’avenir, ils comptent poursuivre leurs recherches afin de déterminer si d’autres allergènes pourraient contaminer les aliments mis dans ce type de vaisselle. En attendant, préférez donc les contenants en verre, réutilisables et finalement meilleurs pour la planète !