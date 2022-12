La couleur de votre vaisselle influence la perception du goût

L'ESSENTIEL "Avoir des régimes alimentaires restreints peut entraîner des carences nutritionnelles ainsi que des problèmes de santé comme les maladies cardiaques, une mauvaise santé osseuse et des problèmes dentaires", rappellent les auteurs.

L'odeur et la texture des aliments peuvent également affecter le goût des mangeurs difficiles, comme l’ont montré de précédentes études.

Votre enfant ou un proche est un peu trop difficile quand il s’agit de nourriture dont il n’a pas l’habitude ? Vous pourriez peut-être l'encourager plus facilement en la servant dans un plat d’une couleur différente. Selon une nouvelle étude, publiée dans la revue Food Quality and Preference, la couleur de votre vaisselle peut influencer la perception du goût chez certaines personnes, en particulier celles qui sont plutôt réticentes à manger de nouveaux aliments.

Les plats de couleur rouge sont jugés les moins attractifs

Pour cette étude, 50 personnes ont été divisées en deux groupes : d’un côté, les "mangeurs difficiles" et de l’autre, celles qui pouvaient manger de tout sans problème. L’équipe de chercheurs a servi à chaque personne une portion de nourriture dans des bols rouges, blancs et bleus.

Les résultats montrent que les couleurs ont changé la perception du goût salé chez les mangeurs difficiles. Ces derniers ont pensé que les portions servies dans les bols rouges et bleus étaient plus salées que celles dans les bols blancs. De plus, la nourriture servie dans les bols rouges leur a semblé la moins appétissante par rapport aux autres couleurs.

Alimentation : être difficile a de mauvaises conséquences sur la santé

L'équipe remarque qu'être difficile peut amener à avoir un régime alimentaire très limité. Les aliments privilégiés sont souvent préparés de la même façon (frits ou grillés par exemple) et sont très peu diversifiés. Selon les auteurs, les mangeurs difficiles consomment généralement moins de 20 aliments différents tout au long de leur vie.

"Ces connaissances pourraient être utiles pour ceux qui essaient d'élargir leur répertoire d'aliments, explique l’un des auteurs de l’étude, le Dr Lorenzo Stafford, dans un communiqué universitaire. Par exemple, si vous vouliez encourager un mangeur difficile à essayer plus de légumes considérés comme amers, vous pourriez essayer de les servir dans une assiette ou un bol dont la couleur augmente la perception de douceur."

"Grâce à d'autres recherches, nous pourrions déterminer des moyens d'aider à modifier positivement le régime alimentaire d'une personne et, par conséquent, sa santé mentale et physique", conclut le chercheur.