Mettre de la couleur dans son assiette réduirait le déclin cognitif

L'ESSENTIEL Les flavones, présentes dans certaines épices et fruits et légumes jaunes ou oranges réduisent le risque de déclin cognitif de 38%.

Les anthocyanes, présentes dans les myrtilles, les mûres et les cerises, sont associées à une réduction de 24% du risque de déclin cognitif.

Diversifier son alimentation est bon pour la santé. Selon une nouvelle étude, mettre de la couleur dans son assiette est aussi bon pour le cerveau. Publiée le 28 juillet dans la revue Neurology, la recherche suggère que les personnes qui suivent un régime comprenant au moins une demi-portion par jour d'aliments riches en flavonoïdes comme les fraises, les oranges, les poivrons et les pommes peuvent avoir un risque de déclin cognitif 20% inférieur.

Les flavonoïdes sont de puissants antioxydants

Parmi les différents types de flavonoïdes, les flavones et les anthocyanes auraient l'effet le plus protecteur. Les flavonoïdes sont des composés naturels présents dans les plantes et sont considérés comme de puissants antioxydants. Avoir trop peu d'antioxydants jouerait un rôle dans le déclin cognitif avec l'âge. “Il existe de plus en plus de preuves suggérant que les flavonoïdes sont des centrales électriques lorsqu'il s'agit d'empêcher que vos capacités de réflexion ne diminuent à mesure que vous vieillissez, assure Walter Willett, chercheur à l’université de Harvard et auteur principal de l’étude. Nos résultats sont passionnants car ils montrent qu'apporter de simples changements à votre alimentation pourrait aider à prévenir le déclin cognitif.”

L'étude a suivi pendant 20 ans 49 493 femmes de 48 ans en moyenne et 27 842 hommes d'un âge moyen de 51 ans au début de l'étude. Pendant toute cette durée, les participants ont rempli plusieurs questionnaires sur la fréquence à laquelle ils mangeaient divers aliments. Leur consommation de différents types de flavonoïdes a été calculée en multipliant la teneur en flavonoïdes de chaque aliment par sa fréquence. Les participants à l'étude ont évalué leurs propres capacités cognitives à deux reprises au cours de l'étude, en répondant à des questions telles que “Avez-vous plus de difficulté que d'habitude à vous souvenir des événements récents ?” et “Avez-vous plus de difficulté que d'habitude à vous souvenir d'une courte liste d'articles ?”. Cela a permis de capturer les problèmes de mémoire précoces lorsque la mémoire des personnes s'est suffisamment détériorée pour qu'ils s'en aperçoivent, mais pas nécessairement suffisamment pour être détectés lors d'un test de dépistage.

20% de risque de déclin en moins

Les personnes du groupe qui représentaient les 20 % les plus élevés de consommateurs de flavonoïdes, en moyenne, avaient environ 600 milligrammes (mg) dans leur alimentation chaque jour. Les participants parmi les 20% les plus faibles de consommateurs de flavonoïdes, avaient environ 150 mg dans leur alimentation quotidienne. Les fraises, par exemple, contiennent environ 180 mg de flavonoïdes par portion de 100 grammes, tandis que les pommes en contiennent environ 113mg.

Les résultats ont montré que les personnes qui consommaient plus de flavonoïdes dans leur alimentation ont signalé un risque plus faible de déclin cognitif. Le groupe des plus gros consommateurs de flavonoïdes avait 20% moins de risque de déclin cognitif auto-déclaré que les personnes du groupe le plus bas.

Gagner trois à quatre ans

Dans un second temps, les chercheurs ont examiné des flavonoïdes individuels. Les flavones, présentes dans certaines épices et fruits et légumes jaunes ou oranges, ont présenté les qualités protectrices les plus fortes et étaient associées à une réduction de 38% du risque de déclin cognitif. Cela équivaut à “gagner” entre trois et quatre ans. Les anthocyanes, présentes dans les myrtilles, les mûres et les cerises, sont associées à une réduction de 24% du risque de déclin cognitif.

“Les personnes de notre étude qui ont fait le mieux au fil du temps ont mangé en moyenne au moins une demi-portion par jour d'aliments comme du jus d'orange, des oranges, des poivrons, du céleri, des pamplemousses, du jus de pamplemousse, des pommes et des poires, a constaté Walter Willett. Bien qu'il soit possible que d'autres composés phytochimiques soient à l'œuvre ici, un régime coloré riche en flavonoïdes - et en particulier en flavones et anthocyanes - semble être un bon pari pour promouvoir la santé du cerveau à long terme. Et il n'est jamais trop tard pour commencer, car nous avons vu ces relations protectrices si les gens consommaient les flavonoïdes dans leur alimentation il y a 20 ans, ou s'ils ont commencé à les incorporer plus récemment.”