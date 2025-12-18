Alimentation : ces produits pour bébés «considérés comme ultratransformés»

L'ESSENTIEL D’après 60 millions de consommateurs, 58 % des aliments destinés aux enfants peuvent être "considérés comme ultratransformés."

Les deux catégories les plus ultratransformées sont celles des desserts lactés et des biscuits infantiles.

"Au-delà de leur composition, c’est l’apprentissage du goût et les habitudes alimentaires qui sont en jeu."

Par manque de temps, certains parents se tournent vers des aliments prêts à consommer pour leurs enfants. Contrairement à ce que l’on peut penser, ces derniers ne sont toujours bons pour la santé des tout-petits, selon l’association 60 millions de consommateurs. Récemment, les experts ont passé au crible 165 produits alimentaires pour bébés (desserts lactés, biscuits, compotes, petits pots salés…) de marques nationales et de marques de distributeur, répartis dans six catégories. Ces derniers étaient "les plus représentés en grande distribution en septembre 2025."

58 % des aliments pour bébés sont "ultratransformés"

"Malgré les mentions rassurantes 'sans sucres ajoutés', 'riche en calcium' etc. Certains produits infantiles sont très transformés. Certaines marques typiques de l’univers bébé abusent des marqueurs d’ultratransformation", signale l’association. D’après les données, 58 % des aliments destinés aux enfants peuvent être "considérés comme ultratransformés. Ce sont des aliments formulés à partir d’ingrédients reconstitués (farines raffinées, amidons modifiés, isolats, huiles recomposées...), de nouvelles technologies (extrusion, par exemple) et de substances ajoutées (émulsifiants, texturants, arômes), destinés à modifier la texture, le goût, la saveur ou la couleur, et à en assurer la conservation. Souvent, ils rendent la nourriture hautement appétissante."

Les desserts lactés et les biscuits infantiles pointés du doigt

Deux catégories sont particulièrement concernées : les desserts lactés (96,9 %, soit 31 produits sur 32) et les biscuits (92,9 %, soit 13 produits sur 14). "Non seulement la quasi-totalité des produits de ces familles sont concernés, mais ils contiennent aussi davantage de marqueurs d’ultra-transformation (parmi lesquels de la lécithine de soja - un émulsifiant naturel - de l’amidon, des arômes et des jus de fruit concentrés." En outre, 12 snacks et biscuits apéro pour les bébés étudiés sur 15, qui sont présentés comme bénéfiques pour "l’autonomie" ou "la motricité fine", ont également subi des processus de transformation industrielle. Les analyses montrent qu’ils présentent un intérêt nutritionnel très faible.

Aliments ultratransformés : "L’apprentissage du goût et les habitudes alimentaires sont en jeu"

Pour rappel, la consommation d’aliments ultratransformés a des conséquences sur la santé. Une récente étude de l’Inserm et l’Inrae souligne que ces produits augmentent le risque de maladies chroniques, "notamment l’obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, la dépression et la mortalité prématurée toutes causes confondues. Au-delà de leur composition, c’est l’apprentissage du goût et les habitudes alimentaires qui sont en jeu. Non, tous les aliments pour bébé ne sont pas tous sains", met en garde 60 millions de consommateurs.