Aliments ultra-transformés : un risque de prédiabète chez les jeunes

L'ESSENTIEL Une étude américaine révèle que les aliments ultra-transformés augmentent le risque de prédiabète chez les jeunes adultes.

Chaque hausse de 10 % de leur consommation accroît nettement les troubles de la régulation du sucre.

Mieux manger tôt pourrait éviter le diabète plus tard.

Votre assiette pourrait-elle provoquer un prédiabète ? Une nouvelle étude menée aux Etats-Unis par l’Université de Californie du Sud (USC) lance un signal d’alarme : une consommation accrue d’aliments ultra-transformés (AUT) chez les jeunes adultes pourrait gravement nuire à leur santé métabolique. Publiée dans la revue Nutrition and Metabolism, cette recherche montre que chaque augmentation de 10 % des calories issues de ces produits jugés malsains est liée à un risque 64 % plus élevé de prédiabète.

Une alimentation qui dérègle le sucre

Les AUT, souvent riches en sucres, sel, graisses saturées et additifs, représentent plus de la moitié des calories consommées aux États-Unis. Si leur impact sur la santé des adultes est bien documenté, peu d’études s’étaient penchées jusqu’ici sur les plus jeunes. Les chercheurs ont suivi pendant quatre ans 85 personnes âgées de 17 à 22 ans, analysant leur consommation alimentaire et la réaction de leur corps à une boisson sucrée. Le résultat : une consommation plus élevée d'AUT est associée à une régulation du glucose altérée et à une plus grande résistance à l'insuline.

Une période clé pour prévenir le diabète

"En tant que jeune adulte, c’est une période clé pour façonner la santé à long terme", affirme la Dre Vaia Lida Chatzi, auteure principale de l’étude, dans un communiqué. Elle alerte aussi sur le fait que "même une hausse modeste de la consommation d’AUT peut perturber la régulation du glucose chez les jeunes adultes à risque d'obésité". Une situation d’autant plus préoccupante que les habitudes prises à cet âge-là ont tendance à se maintenir tout au long de la vie.

Les auteurs insistent sur la nécessité de privilégier une alimentation moins transformée, composée de produits bruts : fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes, oléagineux... "Limiter la consommation d’aliments ultra-transformés pourrait prévenir le diabète chez les jeunes adultes", résument-ils. De futures études à plus grande échelle permettront de mieux identifier les composants les plus nocifs.