Aliments ultra-transformés : les enfants ne sont pas épargnés

L'ESSENTIEL Sur 43 produits alimentaires ciblant les enfants, 81 % sont en réalité des aliments ultratransformés.

Certains contiennent même plusieurs marqueurs d'ultra-transformation.

Les aliments ultra-transformés constituent 46 % de l'apport calorique des enfants.

S’ils sont pratiques à préparer et qu’ils en font saliver plus d’un, les aliments transformés présentent de nombreux défauts nutritionnels : trop gras, trop salé, trop sucré, conservateurs, édulcorants. Maintes études pointent d’ailleurs leurs effets néfastes sur la santé : risque accru de maladie cardiaque, d’obésité ou encore de diabète.

Et, face à cette liste noire, l’envie est grande de les tenir éloigner de nos assiettes, surtout celles des enfants. Mais cela se révèle compliqué, si on en croit le dernier hors-série de 60 millions de consommateurs paru ce jeudi 11 septembre 2025. 88 % des 43 produits alimentaires dédiés aux enfants (gâteau pour le goûter, nuggets, cordon bleu, compotes, céréales, yaourt aromatisé…) testés par le magazine se sont révélés ultra-transformés.

Enfants : certains aliments contiennent plusieurs marqueurs d'ultra-transformation

La revue précise que parmi les 35 aliments pour enfants qui sont ultra-transformés, certains sont même destinés aux tout-petits. "Blédidej céréales (dès 6 mois) contient sept ingrédients typiques de l’ultra-transformation, ou marqueurs, dont des émulsifiants et des arômes ; mon 1er Petit Beurre pépites de chocolat de Blédina (dès 12 mois) en contient quatre ; Danonino aux fruits (Danone) quatre", cite entre autres le magazine. Mais ce ne sont pas les seuls. Des marqueurs d’ultra-transformation ont aussi été trouvés dans des compotes, des fromages, des yaourts aux fruits, des biscuits…

Autre élément inquiétant : l’étude a montré que les enfants consomment davantage de produits ultra-transformés que leurs parents. En effet, ils représentent 46 % de l’apport calorique chez les jeunes contre 36 % chez les adultes.

Aliments ultra-transformés : une enquête qui rejoint des données sur l’obésité inquiétantes

Si les recherches sur les effets des aliments ultra-transformés se sont surtout concentrées sur les adultes, certaines - à l’exemple de celle menée par l’association First Steps Nutrition Trust - ont étudié leurs conséquences sur la santé des plus jeunes. Les résultats montrent que la consommations d'aliments ultra-transformés pendant l'enfance est liée à une hausse de la masse graisseuse ainsi qu'un risque accru d’obésité, de caries et de problèmes de santé cardio-métabolique.

Cette enquête de 60 millions de consommateurs est parue deux jours après un autre constat inquiétant. L’Unicef a révélé qu'un enfant sur dix âgé de 5 à 19 ans dans le monde est obèse. C’est ainsi la première fois dans l'histoire qu’il y a plus de jeunes touchés par l’obésité que d’enfants présentant une insuffisance pondérale importante.