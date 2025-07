Les dents renferment de nombreux secrets sur votre enfance

L'ESSENTIEL Les dents contiennent l'histoire climatique, semaine après semaine, de l'enfance de leur propriétaire.

Elles peuvent aussi révéler quelle alimentation a été donnée pendant l'enfance.

Cet examen des dents peut également être appliqué à des fossiles.

Sécheresse, température négative, inondation… la météo ne laisse pas uniquement des traces sur la nature. Elle impacte aussi les dents ! Des chercheurs de Griffith University et Australian National University ont découvert que les dents peuvent révéler des informations sur les événements climatiques rencontrés pendant l’enfance, ainsi que l’alimentation suivie.

Les dents peuvent donner des détails sur le climat

Lorsqu’on regarde une dent au microscope, de minuscules lignes sont visibles. Elles correspondent à des couches de croissance quotidiennes, un phénomène finalement assez similaire aux cercles présents dans les troncs des arbres. Ce sont ces traces microscopiques qui ont intéressé l’équipe australienne.

Pour l’étude, les scientifiques ont récupéré des dents de chimpanzés sauvages, de macaques vivant en captivité et d’une femme née à Brisbane en janvier 1990. Lors de l’examen de l’émail avec un appareil baptisé SHRIMP (Sensitive High Resolution Ion MicroProbe), ils ont analysé les isotopes d'oxygène présents dans les couches de croissance. "On ne le sait pas forcément, mais les variations de précipitations et de température entraînent des modifications subtiles de l'eau potable. Plus précisément, elles affectent les proportions des différentes variantes atomiques de l'oxygène (les isotopes oxygène 18 et oxygène 16)", écrivent les auteurs Tanya M. Smith et Ian Stuart Williams dans un article paru dans The Conversation.

Une fois l’équilibre des isotopes de l’oxygène connu, les chercheurs peuvent déterminer les changements dans l’eau potable et les conditions climatiques correspondantes survenus au cours de la vie. Ils ont ainsi découvert que lors de sa première année de vie, l’Australienne a fait face à un été humide au cours duquel un cyclone a déversé d'énormes quantités de pluie sur Brisbane et ses environs. De plus, de fortes précipitations ont persisté dans la région jusqu'à l'automne.

"L'émail de ses dents, formé durant l'été 1990, présentait des tendances isotopiques de l'oxygène cohérentes avec les précipitations de l'époque. Les valeurs minimales se sont produites peu avant la période la plus humide, et les valeurs maximales vers la fin de la longue période de sécheresse qui a débuté plus tard dans l'année", ajoutent les auteurs. Après le premier anniversaire de la donneuse, les marqueurs climatiques sont devenus plus difficiles à interpréter. Les scientifiques avancent que cela peut être lié à une consommation accrue d'aliments cuits, "dont l'équilibre isotopique est différent de celui des aliments crus et du lait maternel".

Dents : une vision très précise de l’alimentation reçue les premières années

Pour autant, l'alimentation ne rend pas la dent "illisible", loin de là même ! En effet, la mesure des isotopes d'azote présents dans la dentine (tissu dentaire situé sous l'émail dentaire) permet de son côté d’évaluer le régime alimentaire. "Il existe une relation connue entre l'équilibre en azote 15 et azote 14 et la teneur en protéines de l'alimentation d'un enfant", confirment les chercheurs. Des analyses ont ainsi permis de déterminer que la donneuse de la dent a commencé la diversification alimentaire – mangeant des fruits et des légumes en plus du lait maternel – peu après six mois.

L'équipe est parvenue d'ailleurs à avoir une image très précise de son alimentation jusqu’à ses trois ans. "Au cours de sa deuxième année de vie, notre donneuse a été nourrie davantage avec des aliments solides, notamment du pain, du fromage, des œufs et des yaourts, ce qui a entraîné une nouvelle baisse du rapport isotopique. Elle a continué à être allaitée la nuit pendant quelques mois, jusqu'à sa troisième année, et finalement, lorsqu'elle a complètement arrêté d'être allaitée, ses valeurs d'azote ont atteint un minimum."

Mieux comprendre les conséquences d'un mode de vie

Pour les chercheurs, l’étude des dents avec l’appareil SHRIMP peut avoir de nombreuses applications. En plus d’aider à mieux comprendre les conséquences de notre mode de vie, elle peut aussi offrir une vision plus précise des répercussions du changement climatique sur l’Homme ou même le passé. En effet, les scientifiques ont aussi pu étudier des fossiles de dents d’enfants néandertaliens ayant vécu dans le bassin du Rhône, il y a 250.000 ans. Ils sont parvenus à identifier leur saison de naissance et à quelle période ils ont été sevrés. "Les dents recèlent bien d’autres histoires, et les avancées technologiques telles que celles de l’Université nationale australienne continueront de révéler des détails cachés de notre humanité ancienne ainsi que les conséquences imprévues de nos modes de vie moderne", concluent les auteurs.