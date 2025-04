Des chercheurs ont fait pousser des dents humaines 

L'ESSENTIEL Des scientifiques britanniques ont fait pousser des dents en laboratoire.

Grâce à un matériau spécifique, ils ont réussi à récréer l'environnement favorable à la pousse des dents.

Cela pourrait devenir une alternative aux obturations et aux implants dentaires.

Pourra-t-on bientôt faire pousser nos dents ? Des chercheurs du King’s College de Londres ont réussi à créer une pousse de dents en laboratoire. "Si certains animaux, comme les requins et les éléphants, peuvent développer continuellement de nouvelles dents, les humains n'en possèdent qu'une seule à l'âge adulte, expliquent-ils dans un communiqué. La capacité à régénérer les dents constituerait une avancée majeure pour la dentisterie."

Soins dentaires : pourquoi créer des dents capables de se régénérer ?

Le co-auteur de ces travaux, Xuechen Zhang, de la Faculté de médecine dentaire du King’s College de Londres, souligne que les obturations ne sont "pas la meilleure solution" pour réparer les dents. "Avec le temps, elles fragilisent la structure dentaire, ont une durée de vie limitée et peuvent aggraver la carie ou la sensibilité, développe-t-il. Les implants nécessitent une intervention chirurgicale invasive." À long terme, l’obturation et les implants peuvent entraîner des complications. À l’inverse, les dents artificielles, telles que celles conçues par le scientifique, sont capables de se régénérer naturellement et elles s’intègrent à la mâchoire comme les dents "naturelles". "Elles sont plus solides, plus durables et exemptes de risques de rejet, offrant une solution plus pérenne et biologiquement compatible en comparaison aux obturations ou aux implants", indique ce spécialiste.

Un matériau capable de reproduire l’environnement dentaire

Le chercheur et sa collègue, le Dr Ana Angelova Volponi, sont parvenus à mieux comprendre l’environnement nécessaire à la croissance des dents en laboratoire. Grâce à un matériau spécifique, ils ont rétabli la communication entre les cellules impliquées dans le processus. "Cela signifie qu'une cellule peut efficacement ‘indiquer’ à une autre de commencer à se différencier en cellule dentaire, détaillent-ils. Cela imite l'environnement de croissance des dents." Ces signaux sont envoyés progressivement, comme c’est le cas dans le corps humain. "Les tentatives précédentes avaient échoué, car tous les signaux étaient envoyés en une seule fois", précisent-ils.

Dents artificielles : du laboratoire à la bouche des patients

La prochaine étape sera l’implantation des dents dans la bouche de patients. Pour ce faire, les scientifiques ont plusieurs possibilités : transplanter les jeunes cellules dentaires à l'emplacement de la dent manquante et les laisser pousser dans la bouche ou créer la dent entière en laboratoire avant de la placer dans la bouche du patient. Mais les scientifiques se félicitent d’ores et déjà de ces résultats encourageants. "L'intégration de ces techniques innovantes a le potentiel de révolutionner les soins dentaires, en offrant des solutions durables et efficaces pour la réparation et la régénération dentaires", souligne le Dr Ana Angelova Volponi.