Bébés, notre cerveau enregistrait déjà des souvenirs… mais il est difficile de s’en rappeler !

L'ESSENTIEL Grâce à des IRM, des chercheurs ont démontré que les nourrissons créent des souvenirs.

L'activité cérébrale dans leur hippocampe le prouve.

À l'âge adulte, il serait impossible d'y accéder.

Les souvenirs n’ont pas d’âge. Dès nos premiers mois de vie, notre mémoire enregistre des informations. C’est la conclusion d’une équipe de recherche des universités de Yale et de Columbia. Dans leurs résultats, parus dans la revue Science, ils expliquent que l’amnésie infantile, soit l’incapacité à se souvenir de nos premières années de vie, est liée à une difficulté à accéder à cette mémoire. Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que le phénomène était la conséquence de l’impossibilité de créer des souvenirs à cet âge.

Mémoire : les bébés développent des souvenirs

"Une possibilité vraiment intéressante est que les souvenirs soient encore là à l'âge adulte, développe le co-auteur de l'étude Tristan Yates, neuroscientifique à l'Université Columbia à New York. C’est juste que nous ne sommes pas en mesure d'y accéder." Avec ses collèges, ils ont utilisé l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) pour observer les cerveaux de 26 enfants, âgés de 4 mois à 2 ans. L'équipe a mesuré l'activité de l'hippocampe lorsque les enfants regardaient une image d'un nouveau visage, d'un nouvel objet ou d'une nouvelle scène pendant 2 secondes, et lorsqu'on leur a montré la même image à nouveau environ une minute plus tard. Les scientifiques ont découvert que plus l'activité de l'hippocampe était importante lorsqu'un bébé regardait cette nouvelle image, plus ils la regardaient longtemps lorsqu'elle leur était à nouveau montrée. "Parce que les bébés ont tendance à passer plus de temps à regarder des choses familières, ce résultat suggère qu'ils se souvenaient de ce qu'ils avaient vu", estiment les auteurs. Cette observation dans l’hippocampe démontre que les bébés ont la capacité de codage des souvenirs.

Pourquoi nous n’avons aucun souvenir de nos premières années de vie ?

Si les travaux des chercheurs américains montrent que les bébés créent des souvenirs, la question de l’accès à cette mémoire persiste. Pour Nick Turk-Browne, professeur de psychologie à la Faculté des arts et des sciences de Yale et auteur principal de l'étude, deux hypothèses peuvent expliquer notre incapacité à accéder à ces souvenirs à l’âge adulte. La première est qu’ils ne seraient pas transformés en "stockage à long terme", c’est-à-dire que ces souvenirs auraient une durée de vie limitée. La seconde, la plus probable selon lui, est que nous ne pouvons simplement pas accéder à ces souvenirs, même s’ils restent présents dans notre cerveau.

"Ce travail (…) sur les humains est remarquablement compatible avec les preuves animales récentes selon lesquelles l'amnésie infantile est un problème de récupération, poursuit ce spécialiste. Nous cherchons à suivre la durabilité des souvenirs dans l'hippocampe tout au long de l'enfance et nous commençons même à entrevoir la possibilité qu'ils puissent perdurer sous une forme ou une autre à l'âge adulte, bien qu'ils soient inaccessibles."