Mémoire : les neurones aidant à se souvenir des objets ont été identifiés

L'ESSENTIEL Les neurones ovoïdes sont responsables de la mémorisation des objets dans le cerveau, selon une nouvelle étude.

Ces neurones s'activent lors de la rencontre avec un nouvel objet, mais cessent de réagir une fois l'objet mémorisé.

À terme, cette découverte pourrait permettre de mieux comprendre et traiter des maladies neurologiques comme Alzheimer et l'épilepsie.

Ils nous servent quotidiennement et pourtant, jusqu’à présent, on ne les connaissait pas : les neurones ovoïdes. Selon une nouvelle étude, publiée dans la revue Nature Communications, ce sont ces neurones qui permettent au cerveau de mémoriser les objets. "La mémoire qui permet de reconnaître les objets est au cœur de notre identité et de la façon dont nous interagissons avec le monde, indique le Dr Mark Cembrowski, auteur principal de l’étude, dans un communiqué. Savoir si un objet est familier ou nouveau peut tout déterminer, de la survie au fonctionnement quotidien, et a d’énormes implications pour les maladies et troubles liés à la mémoire”.

Mémoire : les neurones ovoïdes s’activent à chaque nouvel objet

Adrienne Kinman, co-auteure des travaux, a découvert les neurones ovoïdes en analysant un échantillon de cerveau de souris. "Ils se cachaient là, à la vue de tous, explique-t-elle. Après une analyse plus poussée, nous avons constaté qu’ils étaient très différents des autres neurones au niveau cellulaire et fonctionnel, et en termes de circuits neuronaux”.

Pour mieux comprendre le rôle des neurones ovoïdes, l’équipe scientifique de l’Université de British Columbia (UBC) à Vancouver, au Canada, a réalisé des expériences sur des souris. Elle a ainsi constaté qu’ils s’activaient à chaque fois que les rongeurs étaient en contact avec un nouvel objet. "Ce qui est remarquable, c'est la vivacité avec laquelle ces cellules réagissent lorsqu'elles sont exposées à quelque chose de nouveau, détaille Adrienne Kinman. Il est rare d'observer un lien aussi clair entre l'activité cellulaire et le comportement. Et chez la souris, les cellules peuvent se souvenir d'une seule rencontre avec un objet pendant des mois, ce qui représente un niveau extraordinaire de mémoire soutenu pour ces animaux."

Ces neurones n'interviennent plus dans la reconnaissance des objets

À force de voir le nouvel objet, les neurones ovoïdes cessaient de réagir. Cela signifie qu’ils étaient actifs dans la phase de mémorisation mais que, par la suite, ils n'intervenaient plus dans la reconnaissance des objets. "D’un point de vue de neurosciences fondamentales, cela transforme réellement notre compréhension du fonctionnement de la mémoire, souligne le Dr Mark Cembrowski. (...) D’autres types de neurones, qui n’ont pas été découverts, pourraient donc exister dans le cerveau, chacun ayant des rôles spécialisés dans l’apprentissage, la mémoire et la cognition. Cela ouvre un monde de possibilités qui remodellerait complètement la façon dont nous abordons et traitons la santé et les maladies du cerveau”.

Forts de cette découverte, les chercheurs étudient désormais le potentiel rôle des neurones ovoïdes dans certaines maladies neurologiques comme Alzheimer ou l’épilepsie. "La mémoire de reconnaissance est l'une des caractéristiques de la maladie d'Alzheimer : vous oubliez ce que sont les clés ou la photo d'une personne que vous aimez, explique Adrienne Kinman. Et si nous pouvions manipuler ces cellules pour empêcher ou inverser ce phénomène ?”. Un espoir pour de nombreux patients. Pour rappel, actuellement, plus de 55 millions de personnes sont atteintes de démence dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), dont la maladie d’Alzheimer serait à l’origine de 60 à 70 % des cas.