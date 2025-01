Café, vin rouge, thé... Quelle est la boisson qui tache le plus les dents ? 

L'ESSENTIEL Dr Miles Madison, un dentiste américain, a réalisé une vidéo TikTok sur sa dernière expérience : un test pour déterminer quelle boisson tache le plus les dents.

Le vin rouge est la boisson qui a eu les effets les plus importants.

Le Coca-Cola a taché les dents et dégradé l'émail et une partie de la racine. Le thé et le café ont laissé des traces moins importantes

Nos dents trahissent nos habitudes. Chez les fumeurs, elles prennent une teinte jaunâtre par exemple. Mais nos préférences alimentaires peuvent aussi se refléter sur notre sourire. Le Dr Miles Madison, un dentiste américain, en témoigne sur son compte TikTok. Installé à Beverly Hills, en Californie, il a récemment réalisé une expérience pour comprendre les effets de différentes boissons sur les dents. Pendant une dizaine de jours, il a laissé tremper des dents dans quatre liquides : du café, du vin rouge, du thé et du Coca-Cola.

Le vin rouge est mauvais pour les dents

Lorsqu’il a découvert les résultats, il a été surpris : le vin rouge a eu des effets très marqués sur la dent. "Le vin rouge a taché toute la dent, observe-t-il. Il a taché l'émail, la racine, le tout. Le vin rouge provoque certainement le plus de taches." Ce sont les tanins présents dans le liquide qui sont responsables de ces taches.

Dents tachées : le Coca-Cola abîme les dents et leur structure

Le Coca-Cola a été la deuxième boisson la plus nocive pour les gens. Le Dr Madison a constaté que la boisson a donné une teinte sombre aux dents, mais qu'elle a aussi dégradé leur structure. Selon lui, c’est lié aux propriétés acides de la boisson. "Le Coca-Cola a non seulement taché la dent de façon très sombre, mais il a causé de petites fosses parce que l'acide a en quelque sorte mangé l'émail et aussi une partie de la structure de la racine", développe-t-il. Dans une autre vidéo, il alerte aussi sur la quantité de sucre présente dans une canette : 34 grammes pour 33 cl de boisson. Or le sucre est responsable de la prolifération des bactéries dans la bouche, qui vont dégrader l’émail et favoriser l’apparition des caries.

Café et thé : des effets sur la couleur des dents

Concernant les boissons du matin, le café demeure le liquide le plus néfaste pour les dents. En regardant la dent test, il décrit les évolutions de la couleur, devenue jaunâtre sur le haut et plus foncée au niveau de la racine. "C'est beaucoup plus sombre que lorsque nous avons commencé et surtout, la surface de la racine, qui n'a pas autant de minéraux que l'émail, s'est vraiment tachée", observe-t-il. Le thé a aussi laissé des traces, mais plus claires.

Que faire pour limiter la coloration des dents ?

Pour contrer les effets de ces boissons sur les dents, il est nécessaire d’adopter une bonne hygiène dentaire avec un brossage régulier. "Il est recommandé de se brosser les dents au moins deux fois par jour, avec un dentifrice fluoré, conseille l’Assurance Maladie. Pour un lavage efficace, réalisez soigneusement toutes les étapes de brossage. Complétez cette opération en nettoyant les interstices entre les dents avec du fil dentaire." Les dentistes peuvent aussi réaliser des blanchiments dentaires, mais leurs résultats sont provisoires.