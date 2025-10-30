Se ronger les ongles, est-ce mauvais pour les dents ?

L'ESSENTIEL Se ronger les ongles peut créer des microtraumatismes qui peuvent abîmer l’émail des dents.

Les enfants qui se rongent les ongles peuvent avoir des dents plus longues et plus inclinées vers l’avant.

Mettre ses doigts à sa bouche augmente le risque de tomber malade car les ongles contiennent de nombreux agents pathogènes.

Petit geste, grands dégâts. Se ronger les ongles peut abîmer vos dents. Le Manuel MSD parle même de possible “défiguration”, de “changements de position” et de risque plus important de maladie des gencives et d’infections.

Ongles rongés : émail, inflammation de la mâchoire et dents plus longues

En mâchouillant vos ongles et vos petites peaux, vos dents cognent bien souvent. À répétition, cela crée des microtraumatismes qui peuvent abîmer l’émail, la couche qui entoure la dent et la protège. De plus, la répétition peut impacter votre mâchoire. Selon une clinique dentaire canadienne, les personnes qui se rongent les ongles au quotidien peuvent aussi souffrir de tensions et d’inflammation sur le muscle temporo-mandibulaire de la mâchoire.

Beaucoup d’enfants et d’adolescents se rongent les ongles, raison pour laquelle des chercheurs se sont plus précisément intéressés aux conséquences de l’onychophagie sur la santé dentaire des plus jeunes. Dans leur étude, publiée dans la revue applied science, ils ont analysé les données de 76 enfants, dont l’âge moyen était de 10 ans. D’après leurs résultats, les incisives centrales supérieures utilisées pour se ronger les ongles étaient plus longues et plus inclinées vers l’avant que les autres.

Les auteurs ont avancé des hypothèses pour expliquer ces dents plus grandes : "la longueur plus importante des dents utilisées pour le rongement des ongles peut être causée soit par l'extrusion des incisives en raison du mouvement d'incision, soit par l'élévation de la marge gingivale causée par l'action traumatique du rongement des ongles."

Se ronger les ongles : plus de risques de maladies et d’infections

L’onychophagie augmente aussi le risque, selon Manuel MSD, de développer une maladie des gencives, aussi appelée parodontopathie. D’après l’Assurance Maladie, cette pathologie est due "à l’accumulation de bactéries entre les dents et à leur jonction avec la gencive. Les bactéries au contact des aliments forment un enduit appelé plaque dentaire."

"Des études ont trouvé 32 bactéries différentes et 28 champignons différents sous les ongles”, assure Jeffrey Kaplan, professeur de biologie à l'American University, à USA Today. Se ronger les ongles n’est donc pas anodin, surtout au moment où les virus hivernaux augmentent. Cette manie fait de vos doigts une porte d'entrée pour les pathogènes, comme le précise l'expert : "vous pouvez transmettre des bactéries des ongles à votre système en vous grattant, en vous mordant les ongles, en vous curant le nez et en suçant les doigts." Et bien sûr, en vous rongeant les ongles !