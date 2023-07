Vous vous rongez les ongles ? Voici l’astuce pour arrêter

L'ESSENTIEL Le "remplacement des habitudes", est une méthode qui consiste à se toucher légèrement le corps, au moins deux fois par jour, lorsque l’on a envie de se ronger les ongles, s’arracher les petites peaux ou les cheveux.

Après avoir réalisé cette technique durant six semaines, 53 % des patients touchés par la trichotillomanie et l’onychophagie se sont débarrassés de leurs mauvaises habitudes.

Environ 80 % des participants ont déclaré être satisfaits de la méthode et 86 % la recommanderaient.

En cas de stress, certaines personnes se rongent les ongles, s’arrachent les petites peaux ou une mèche de cheveux. "Ces comportements répétitifs centrés sur le corps englobent un ensemble de conditions alliant la dermatologie et la psychiatrie/psychologie", ont indiqué des scientifiques allemands et canadiens. Dans un communiqué, ils ont précisé que ce trouble était répandu, plus précisément environ 5 % des adultes dans le monde auraient ces mauvaises habitudes. "Mais ils sont actuellement sous-diagnostiqués et sous-traités."

Onychophagie : remplacer cette mauvaise habitude en se touchant légèrement le corps

C’est pourquoi les chercheurs ont décidé de réaliser une étude afin de déterminer si une technique, appelée le "remplacement des habitudes", était efficace pour arrêter de se ronger les ongles. Cette méthode consiste à toucher sa peau doucement, par exemple en frottant légèrement le bout de ses doigts, la paume de sa main ou l'arrière de son bras, au moins deux fois par jour. "La règle est de toucher légèrement son corps. Si vous êtes stressé, vous pouvez effectuer les mouvements plus rapidement, mais pas en exerçant une plus grande pression", a déclaré, à NBC News, Steffen Moritz, auteur principal des travaux. "Il peut s'agir, par exemple, de serrer les poings très fort lorsqu'on a envie de se tirer les cheveux ou de s'arracher les petites peaux. On peut aussi s'asseoir sur ses mains", a ajouté Natasha Bailen, psychologue clinicinienne spécialisée dans les TOC et les troubles apparentés au Massachusetts General Hospital et à la Harvard Medical School.

Dans le cadre des recherches, l’équipe a recruté 268 personnes. Ces dernières souffraient soit de trichotillomanie, un trouble psychologique qui se caractérise par l'arrachage répété des cheveux ou des poils, soit d’onychophagie, c’est-à-dire qu’elles se rongeaient les ongles, ou se mordaient l'intérieur de la joue de manière répétée. Les participants ont été divisés en deux groupes. Certains ont appris à adopter une "habitude de remplacement" grâce à un manuel et une vidéo. Les membres du groupe de contrôle ont été informés qu'ils étaient sur une liste d'attente pour un traitement qu'ils ont reçu après la fin de l'étude. L’intervention a duré six semaines.

53 % des participants ont arrêté de se ronger les ongles ou de s’arracher les cheveux

La technique, appelée "remplacement des habitudes", a aidé 53 % des volontaires à en finir avec leur manie. D’après les résultats, publiés dans la revue JAMA Dermatology, les personnes qui se rongeaient les ongles semblaient en tirer le plus de bénéfices. Environ 80 % des personnes du groupe ayant réalisé la méthode se sont déclarées satisfaites de la formation et 86 % la recommanderaient.

Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, cette technique pourrait s'ajouter aux méthodes comportementales existantes qui sont utilisées pour aider les personnes souffrant de comportements répétitifs centrés sur le corps. "Le remplacement des habitudes peut être adopté pour les personnes qui n'ont pas accès à un traitement thérapeutique direct ou pour réduire les temps d'attente", ont conclu les auteurs.