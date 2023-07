Brûlures : attention si vous avez des faux ongles !

L'ESSENTIEL Les contacts cutanés direct avec la colle cyanoacrylate, utilisée pour poser les faux ongles, est en général sans gravité.

En revanche, sa projection sur des vêtements en laine ou en coton entraîne une réaction chimique, thermique et instantanée.

Cela peut provoquer des brûlures graves, allant parfois jusqu’à nécessiter une greffe de peau.

Depuis quelques mois, des études ont mis en garde contre l’usage des lampes chauffantes, dont il faut se servir pour sécher le vernis semi-permanent. Les rayons émis par ces dernières pourraient favoriser la survenue de cancer de la peau et endommager l’ADN. D’autres travaux ont signalé la présence de substances chimiques dans les vernis à ongles en gel, qui seraient à l’origine de réactions allergiques et empêcheraient les patientes de subir certaines opérations. Mais ce n’est pas tout. Le 25 juillet, le magazine 60 millions de consommateurs a pointé du doigt les risques liés aux faux ongles que "peu d’utilisatrices connaissent."

Brûlures : une réaction chimique lorsque la colle est en contact avec un tissu

D’après leur communiqué, ce serait les colles cyanoacrylates, utilisées pour poser les faux ongles en capsules (venus en supermarché ou boutiques spécialisées), qui représentent un danger pour la santé. Elles "peuvent occasionner des brûlures sévères, allant parfois jusqu’à nécessiter une greffe de peau." Le magazine 60 millions de consommateurs indique que ces dernières sont inoffensives lorsqu’elles sont en contact direct avec la peau, sauf s’il y a un risque d’allergie. Ces colles "deviennent très dangereuses quand il y a projection sur un vêtement en laine ou en coton : une réaction chimique, thermique et instantanée se produit alors."

"L’enfant présentait une profonde brûlure qui a nécessité une greffe de peau"

Ce n’est pas la première fois que les risques de brûlures graves provoquées par la colle cyanoacrylate des faux ongles sont évoquées. En 2020, les centres antipoison ont rapporté deux cas graves. "L’un concernait une fillette de 20 mois qui avait mis de la colle à faux ongles sur son t-shirt en coton, au niveau de son poignet gauche. L’enfant présentait à cet endroit une profonde brûlure du deuxième degré qui a nécessité une greffe de peau." C’est pourquoi l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a tiré la sonnette d’alarme dans un avis publié en mars 2021.

Ne pas tirer sur le vêtement en cas de brûlure

Pour éviter ce type d’incident, l’Anses recommande de tenir ces produits hors de portée des tout-petits. En cas de projection de colle sur un vêtement et de brûlure, "ne tirez surtout pas sur le vêtement pour le décoller de la peau", écrit 60 millions de consommateurs. Il convient d’appliquer immédiatement de l’eau froide savonneuse sur la zone afin de limiter la surface et la profondeur de la brûlure. Ensuite, on consulte un médecin.