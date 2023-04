Allergies : les vernis à ongles en gel pourraient vous empêcher de vous faire opérer

L'ESSENTIEL Des dermatologues alertent sur l’augmentation des allergies provoquées par les méthacrylates, qui sont contenus dans les vernis à ongles en gel.

"Les symptômes peuvent aller du déchaussement des ongles à leur chute, en passant par une éruption cutanée sévère", mais aussi des difficultés à respirer, selon une spécialiste.

Cette sensibilité aux méthacrylates peut empêcher les patients de subir certaines interventions chirurgicales.

En janvier dernier, des chercheurs américains ont révélé que les lampes utilisées pour les manucures semi-permanentes ou permanentes pouvaient endommager l’ADN et provoquer des mutations cancérigènes. Récemment, des dermatologues ont alerté sur les effets négatifs des vernis à ongles en gel, selon le quotidien britannique The Independent. Ces produits sont à l’origine d’une hausse du nombre de cas d’allergies "qui changent la vie". Dans le détail, ce sont les méthacrylates qui peuvent s’infiltrer dans la peau et provoquer une réaction allergique. Ces substances sont utilisées comme ciment osseux pour les implants du genou et de la hanche, les prothèses dentaires et les dentiers.

Une "épidémie d’allergies cutanées" provoquées par les ongles artificiels

Ce n’est pas la première fois que des spécialistes avertissent sur les dangers des vernis à ongles en gel. En 2018, la British Association of Dermatologists (BAD) avait alerté sur une "épidémie d’allergies cutanées". "Leurs inquiétudes sont fondées sur une étude qui a révélé que 2,4 % des personnes testées étaient allergiques à au moins un type de produit chimique à base de (méth)acrylate. Il s'agit d'un phénomène européen qui touche essentiellement les femmes." Récemment, l’organisation a réitéré sa mise en garde concernant les réactions allergies provoquées par les ongles artificiels.

Déchaussement des ongles, éruption cutanée, troubles respiratoires…

"Les symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre, d'une personne à l'autre. Ils peuvent aller du déchaussement des ongles à leur chute, en passant par une éruption cutanée sévère sur le visage, le cou et le haut de la poitrine. Les personnes peuvent avoir des difficultés à respirer ou voir leur asthme s'aggraver. Pire encore, ils peuvent devenir sensibles aux acrylates présents dans d'autres produits. (…) Il peut s'agir d'une sensibilité qui dure toute la vie", a expliqué Deirdre Buckley, dermatologue à Bath, lors l'émission Today de la BBC Radio 4, le 14 avril.

Sensibilité aux méthacrylates : des "conséquences pour les futurs soins médicaux"

Ces allergies peuvent empêcher les patients de subir certaines interventions chirurgicales. D’après la spécialiste, une sensibilité aux méthacrylates peut avoir des potentielles implications médicales et dentaires, car des substances similaires sont utilisées dans les plombages dentaires, les revêtements dentaires, le ciment osseux orthopédique, les capteurs de glucose pour les diabétiques et les pompes à insuline. "Cela peut avoir de graves conséquences pour les futurs soins médicaux", a-t-elle déclaré.

Comment limiter les risques d’allergie causée par les vernis à ongles en gel ?

Problème : de nombreuses personnes ne sont pas conscientes de ces potentiels dangers. Deirdre Buckley a rappelé qu’il était "très important d'éviter tout contact direct de la peau avec le produit pendant qu'il durcit". Elle a conseillé aux prothésistes ongulaires, qui sont particulièrement exposées, de porter des gants lors de l'application des produits, de les changer toutes les trente minutes et d'utiliser une technique sans contact. La dermatologue a recommandé aux personnes, qui se servent de ces produits chez eux, de toujours lire les instructions, d’avoir recours à une lampe UV recommandée pour le séchage et de ne pas utiliser la même lampe avec d'autres vernis achetés séparément.