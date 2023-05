Lampes chauffantes pour les vernis-permanents : gare au cancer !

L'ESSENTIEL En France, l’onglerie compte pour 15 % du marché de l’esthétique.

En esthétique, les lampes chauffantes pour faire sécher et fixer le vernis semi-permanent sont également de plus en plus plébiscitées.

Cependant, les rayons UVA émis par les lampes chauffantes pourraient favoriser le risque de cancers de la peau.

Dans un communiqué publié le 28 avril, l’Académie nationale de médecine a alerté sur les risques de l’usage des lampes combinant UV et diodes électroluminescentes (LED), afin de faire sécher et fixer les couches de vernis semi-permanents. Ces lampes chauffantes pourraient notamment favoriser les risques de cancer de la peau.

Les UVA émis par les lampes chauffantes favorisent le développement de cancers de la peau

Depuis 10 ans, le secteur de l’onglerie s’est largement développé. "L’onglerie compte pour 15 % du marché de l’esthétique, et elle touche aujourd’hui tous les âges de 17 à 90 ans", peut-on lire dans le document de l’Académie nationale de médecine. L’utilisation du vernis semi-permanent est aussi largement plébiscitée. Pourquoi ? Parce que sa durée est plus longue que les vernis classiques (deux à trois semaines).

Pour faire sécher le vernis semi-permanent, il est toutefois nécessaire d’utiliser une lampe chauffante. "Or, ces lampes émettent des rayons UV de type A (UVA), qui pénètrent profondément dans la peau et sont connus pour favoriser le vieillissement mais surtout le développement de cancers de la peau. Le Centre international de recherche sur le cancer a classé les UVA comme cancérogène du groupe 1", a prévenu l’organisme.

Comme l’explique l’Académie de médecine, les rayons UVA endommagent l’ADN des cellules de la peau, car ils fabriquent des radicaux libres, qui entraînent la survenue de mutations responsables de cancers dans ces cellules.

Lampes chauffantes : les recommandations pour limiter le risque de cancers de la peau

En 2022, les différents effets secondaires liés à la pose de vernis semi-permanents ont été enregistrés. Trois types ont été recensés par les autorités sanitaires : les réactions cutanées allergiques, les atteintes mécaniques des ongles ainsi que trois cas de cancers cutanés à type de carcinome épidermoïde.

Pour prévenir des risques de cancers cutanés, l’Académie nationale de médecine a dévoilé plusieurs recommandations concernant l’utilisation des lampes chauffantes. Avant chaque exposition, il est préconisé d’appliquer une crème solaire avec une protection UVA indiquée sur les mains et les doigts. L’institution souhaite également instaurer un recensement du nombre d’appareils UV/LED vendus chaque année, "afin de pouvoir estimer l’évolution du marché et de joindre obligatoirement à chaque lampe achetée un message écrit d’alerte et de recommandations". Des études épidémiologiques seront également réalisées, pour estimer le risque de carcinome cutané induit par la répétition fréquente de ce type d’irradiations sur une longue durée.