Kinésithérapie : pourquoi il est essentiel de bien faire vos exercices à la maison

L'ESSENTIEL 76 % des patients admettent ne pas terminer leurs exercices de physiothérapie à domicile.

Or, ils sont des éléments essentiels pour un bon rétablissement.

Ne pas faire ces exercices peut entraîner des interventions médicales supplémentaires.

La kinésithérapie est une étape essentielle du rétablissement après une blessure ou certaines opérations. Elle repose sur des séances dans le cabinet, mais également sur des exercices à faire chez soi. Toutefois, une étude, menée par The Ohio State University Wexner Medical Center, montre que les trois quarts des patients ne font pas leurs “devoirs” à la maison. Ce qui ralentit leur guérison et peut entraîner des complications postopératoires.

76 % des patients ne font pas tous leurs exercices de kiné

Sur les 1.006 Américains ayant des séances de physiothérapie, seulement un quart (24 %) d’entre eux ont réalisé tous les exercices à faire au domicile recommandés par leur kinésithérapeute. Des propositions similaires similaire ont évalué avoir effectué plus de 75 % des activités demandées (28 %) ou entre 50 et 74 % (27 %). Un sondé sur dix ne parvenait à faire que 25 et 49 % de ses exercices, et encore moins (8 %) en faisaient qu’entre 1 et 25 %. Très peu de répondants (2 %) ont déclaré n'avoir réalisé aucune de leurs séances de physiothérapie chez eux.

Les seniors sont plus susceptibles de réaliser tous leurs exercices de kinésithérapie à domicile que les moins de 30 ans (30 % dès 65 ans et plus contre 12 % des moins de 30 ans).

Les raisons invoquées pour expliquer ce manque d’observance thérapeutique ont également été étudiées par les auteurs. Quatre personnes sur dix (40 %) n'ont pas fait leurs exercices à domicile par oubli ou en l'absence de rappels. Il s’agit de la raison la plus fréquemment invoquée. Par ailleurs, un tiers (33 %) des personnes interrogées ont reconnu manquer de temps ou d’avoir eu des problèmes d'emploi du temps. La douleur ou la peur d'aggraver la situation n'était évoquée dans 18 % des cas.

Ne pas faire ses "devoirs" ralentit la guérison

Face aux résultats de ce sondage, les physiothérapeutes rappellent qu'une "récupération réussie implique d'ajouter des exercices à domicile aux routines existantes". Par ailleurs, ne pas faire ses “devoirs” peut entraîner des interventions médicales supplémentaires ou une guérison plus lente.

"Les 1 à 3 heures hebdomadaires passées en kinésithérapie sont infimes comparées aux 168 heures dont nous disposons dans une semaine", souligne Kyle Smith, kinésithérapeute au Wexner Medical Center de l'Université d'État de l'Ohio. "Et ces 1 à 3 heures passées physiquement à la clinique ne suffisent pas à induire de changements significatifs."

Pour faciliter l’adhésion des patients à leur programme d’exercices à faire à la maison, Kyle Smith propose de les intégrer dans le quotidien, comme se garer plus loin au travail ou au supermarché, se tenir en équilibre sur une jambe en se brossant les dents, ou encore faire des étirements ou des flexions pendant les émissions de télévision.

"En tant que physiothérapeutes, nous devons expliquer aux patients qu'ils devront s'investir pour atteindre leurs objectifs, notamment celui de renforcer leurs muscles, d'améliorer leur mobilité et de réduire leur sensibilité à la douleur", conclut l'expert dans un communiqué.