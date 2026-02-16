Régime : quels sont les risques d’une perte de poids trop rapide ?

L'ESSENTIEL Une perte de poids trop rapide n’est souvent pas durable et peut être risquée pour la santé.

Selon une diététicienne de la Cleveland Clinic, le risque principal quand un patient maigrit trop vite est la sarcopénie, c'est-à-dire une diminution de la masse musculaire.

Pour limiter ce risque, il est conseillé de faire des exercices de renforcement musculaire et de couvrir ses besoins en protéines.

80 % des patients qui perdent du poids pour des raisons thérapeutiques en reprennent une partie, voire davantage, après avoir suivi un régime, selon le dictionnaire médical Vidal. Pour certains, la restriction alimentaire peut être vécue comme une souffrance qu’ils cherchent à écourter en allant vite. Mais ce n'est pas sans risque.

Un risque de sarcopénie si la perte de poids est trop rapide

En plus d’être souvent illusoires, les méthodes qui permettent de perdre du poids rapidement peuvent être risquées. Que vous optiez pour un régime drastique ou pour l’utilisation d’un médicament à base d'agonistes du GLP-1, Julia Zumpano, diététicienne à la Cleveland Clinic, alerte sur les risques d’un amaigrissement trop rapide.

"Lorsque vous perdez du poids, vous perdez forcément un peu de graisse et de muscle, indique-t-elle dans un article pour la Cleveland Clinic. L'objectif est de perdre le plus de graisse possible, tout en préservant au maximum la masse musculaire. En effet, une diminution de la masse musculaire peut entraîner une sarcopénie, c'est-à-dire une diminution de la masse musculaire. Or, cela nous rend plus faibles et plus sujets aux blessures."

Ce phénomène est encore plus dangereux à partir de 50 ans. La masse musculaire se développe entre 20 et 30 ans, puis diminue à partir de cet âge d’environ 1 % par an, selon le CHU de Bordeaux. À partir de 50 ans, ce processus s’accélère et une perte de poids trop rapide pourrait donc aggraver la perte de masse musculaire.

Régime : comment perdre du poids sainement ?

Le bon rythme, selon Julia Zumpano, est de perdre entre 500 grammes et un kilogramme par semaine. Pour cela, il vaut mieux opter pour une alimentation équilibrée, sans excès, que pour un régime drastique. Un diététicien pourra vous aider à choisir la méthode la plus adaptée en fonction de vos objectifs.

"Si l'on parvient à ralentir un peu la perte de poids, on peut, tout en maigrissant, maintenir une masse musculaire suffisante en pratiquant un renforcement musculaire léger et en couvrant ses besoins en protéines, souligne Julia Zumpano. Ce sont les deux principaux moyens de préserver la masse musculaire. Ainsi, la perte de poids devrait se limiter à la graisse."

En complément, les médecins recommandent de limiter la sédentarité et de faire de l’exercice physique tous les jours. Cela permet de perdre du poids tout en entretenant la masse musculaire. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 31 % des adultes ne pratiquent pas une activité physique aux niveaux recommandés, c’est-à-dire chaque semaine au moins 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée ou 75 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue pour les adultes de 18 à 64 ans.