Perte de poids : pourquoi il vaut mieux dîner tôt

L'ESSENTIEL Manger plus tôt dans la journée pourrait atténuer les effets génétiques favorisant l’obésité.

Une étude espagnole montre qu’un repas pris une heure plus tard entraîne une prise de poids significative chez les personnes à risque.

Ajuster l’horaire des repas devient ainsi une stratégie simple et efficace pour mieux contrôler son poids.

Et si l’heure à laquelle vous mangez pesait autant que ce que vous mangez ? Une étude espagnole, menée par l’Université Complutense de Madrid, révèle que dîner tôt pourrait atténuer les effets génétiques prédisposant à l’obésité. Une stratégie simple qui pourrait bouleverser les approches personnalisées de perte de poids.

Le poids de l’horloge interne

La recherche, publiée dans la revue Obesity, s’est intéressée à l’impact de l’horaire des repas sur des personnes prédisposées génétiquement à l’obésité. Les chercheurs ont analysé les données de quelque 1.200 adultes en surpoids ou obèses ayant suivi un programme de perte de poids de 16 semaines, avec un suivi à long terme douze ans plus tard.

Au cœur de cette recherche : le concept de zeitgeber, un synchroniseur de l’horloge biologique qui influence les tissus métaboliques comme le foie ou le pancréas. Lorsque les horaires de repas changent, ils peuvent dérégler cette horloge interne, affectant les rythmes métaboliques et favorisant une prise de poids. "Une mauvaise synchronisation interne pourrait contribuer à des troubles cardiométaboliques et à l’obésité", avancent les auteurs dans un communiqué.

Repas tardif, IMC en hausse

Les résultats sont éloquents : chaque heure de repas retardée correspondait à une augmentation de 0,95 kg/m2 de l’indice de masse corporelle (IMC) et à une prise de poids de 2,2 % sur 12 ans. Chez les personnes ayant un risque génétique élevé, l’impact était encore plus marqué : un décalage d’une heure entraînait une hausse de 2,21 kg/m2 de l’IMC. Aucune association significative n’a en revanche été observée chez les individus à faible risque génétique.

Cette étude ouvre la voie à des interventions personnalisées. "L’horaire des repas est associé au maintien de la perte de poids et module le risque génétique", concluent les chercheurs. Manger plus tôt dans la journée pourrait donc devenir une recommandation clé pour les personnes concernées par une obésité d’origine héréditaire. Alors, la prochaine fois que vous hésitez entre un dîner à 19h ou à 21h, pensez-y : votre horloge interne vous remerciera.