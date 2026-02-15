En couple, qu’est-ce qui vous fait le plus de bien ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis au point un programme pour aider les couples à consolider leur relation, grâce à des séances de coaching en ligne ou par visio.

L’objectif était d'étudier les effets de ces conseils sur la vie en commun mais aussi sur le bien-être individuel.

Ils ont ainsi découvert quel était le facteur de la vie de couple qui avait le plus d’impact sur le bien-être personnel.

Le couple est source de bien-être personnel. Mais pourquoi ? C’est ce que des chercheurs de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign ont tenté de comprendre. Pour cela, ils ont utilisé leur programme Strong Couples Project, qui aide les couples à consolider leur relation grâce à des séances de coaching en ligne ou par visio. L’objectif est d'étudier les effets de ces conseils sur la vie en commun, mais aussi sur le bien-être individuel.

Le couple, source de bien-être personnel

"Des recherches antérieures ont exploré différents facteurs susceptibles d’expliquer pourquoi ces programmes sont bénéfiques aux couples, indique Noah Larsen, auteur principal de l’étude, dans un communiqué. Mais nous avons été frappés de constater que l’éducation relationnelle a également un impact positif sur la santé individuelle, et nous avons voulu comprendre ce phénomène."

Le bien-être personnel était mesuré en fonction de trois principaux facteurs : la santé mentale, le sommeil et la consommation de substances. Dans le Strong Couples Project, les conseils sur la vie à deux concernaient plusieurs aspects comme la communication, la résolution de problèmes, la gestion des conflits, l'engagement et l'amitié. Mais pour leur étude, les scientifiques se sont surtout concentrés sur trois d’entre eux : le soutien du partenaire, la communication et la confiance dans la solidité du couple.

La confiance en son couple est le plus important

Ces trois facteurs se révèlent importants pour la vie de couple, mais aussi pour le bien-être personnel. Et celui qui contribue le plus à se sentir bien est la confiance dans la solidité de son couple, selon l'étude. Elle impacte positivement la santé mentale, le sommeil et la consommation de substances.

"La confiance dans la relation repose sur la conviction que mon partenaire et moi pouvons surmonter tous les obstacles et construire un avenir durable ensemble, explique Noah Larsen. Elle implique d'avoir confiance en la pérennité de notre relation et d'être certain de posséder les compétences nécessaires pour gérer les conflits et préserver la solidité de notre couple."

D’après les auteurs, ces résultats s’appliquent à tous les participants, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs revenus ou encore de leur niveau d'études. Ils appellent donc tous les couples à entretenir cette confiance, en prenant le temps d’analyser leurs forces communes et les réussites accomplies à deux.