Couple : trois bonnes habitudes pour qu’il dure

Combien de temps dure l’amour ? Difficile de répondre catégoriquement à cette question. Au début, tout semble idyllique, ce qu’on appelle la phase de lune de miel. Mais une fois l’euphorie terminée, comment faire durer son couple ? Amy Morin, psychothérapeute spécialiste des relations conjugales, et Sara Nasserzadeh, experte en sexualité et en relations, répondent à cette question dans un article du média CNBC. Pour elles, trois habitudes rendent le couple plus solide et l’amour durable.

Un baiser ou un regard dans les yeux chaque jour

La première habitude est de ne pas négliger le contact physique. Travail, enfants, transports, tâches ménagères… Le rythme quotidien peut nous faire oublier l’essentiel : maintenir une proximité physique avec son ou sa partenaire.

Pour écarter ce danger, quelques minutes de contact physique suffisent… à condition que ce soit tous les jours, précise Sara Nasserzadeh. L’experte donne plusieurs exemples : certains couples s’assoient “dos à dos pour quelques minutes de respiration” ou “se penchent simplement en avant pour un bref baiser”.

D’autres varient avec un contact visuel, c’est-à-dire un moment où ils ne font rien d’autres que se regarder dans les yeux. En somme, avec cette habitude, les partenaires prennent le temps de se connecter à leur moitié, de s’accorder de l’attention et de se signifier leur amour.

Se confier à son ou sa partenaire pour faire durer la relation amoureuse

Les deux autres habitudes reposent sur la communication verbale. La première - que les expertes nomment “gratitude” - consiste à parler à son ou sa partenaire des aspects positifs de sa journée. “Vous êtes reconnaissant que votre collègue soit arrivé à l’heure à la réunion ou que quelqu’un vous ait apporté un café, explique Amy Morin. Partager ces moments avec votre partenaire améliore non seulement votre humeur, mais aussi la sienne.” Avoir cette conversation juste avant de dormir pourrait même améliorer la qualité du sommeil !

Mais ce moment d’échange n’est pas réservé aux émotions positives. Amy Morin et Sara Nasserzadeh recommandent aussi d’aborder les contrariétés de la journée. L’écoute de votre moitié est importante, tout comme ses conseils. “C’est un cadre dans lequel les couples s’assurent de faire le point l’un avec l’autre, souligne Sara Nasserzadeh. Ainsi, il ne se passe pas un jour sans que l’un ait vécu une situation que l’autre ignore.”

Cet échange est important pour la pérennité du couple. Mais communiquer, ce n’est pas tout se dire sans filtre… Chacun a le droit à son jardin secret. “Le couple est constitué de deux individus différents, qui ont deux histoires, deux psychés, et deux passés distincts ; il faut en avoir conscience, indiquait Claire Alquier, sexologue et thérapeute de couple, il y a quelques années à Pourquoi Docteur. Je comprends que l'on puisse être curieux de ce qu'il se passe du côté de son partenaire, mais on n'est pas obligé de tout se dire, ni de tout partager. Je pense sincèrement qu'il est important de protéger certaines choses, déjà pour soi, mais aussi pour l'autre : tout n'a pas vocation à être entendu.”

En couple, tout est donc question d’équilibre, de respect, d’amour et de petites habitudes qui vous permettront peut-être d’atteindre les noces de chênes, soit 80 ans de mariage !