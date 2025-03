Quels sont les secrets d’une communication harmonieuse dans le couple ?

L'ESSENTIEL La communication dans le couple implique une forte implication des partenaires.

Il est important de montrer à l'autre que l'on a compris ce qu'il ressent.

Imposer son point de vue ou éviter le conflit à tout prix sont des obstacles à une bonne communication.

S'il peut être parfois difficile de bien se comprendre, c'est parce qu'une communication harmonieuse ne se résume pas à parler et écouter. Elle implique une véritable attention de l'un à l'autre, ouvrant la porte à l'expression de ses émotions sans jugement ni agressivité.

Pratiquer l'écoute active

Nous avons trop souvent tendance à écouter uniquement pour répondre. Au contraire, l'écoute active est une forme de communication qui pousse à écouter pour mieux comprendre.

Elle consiste à être totalement attentif à ce que dit son ou sa partenaire, sans l'interrompre. L'idée est alors de reformuler ce qui a été dit pour s'assurer d'avoir bien compris et montrer à l'autre que ce qu'il ressent est bien entendu.

Plutôt que de réagir immédiatement à une critique, on peut dire quelque chose comme : "Si je comprends bien, tu ressens de la frustration parce que tu as eu l'impression que je ne t'aidais pas suffisamment aujourd'hui ?".

Utiliser son empathie

Être capable de se mettre à la place de l'autre ne signifie pas seulement entendre ses mots, mais aussi percevoir ses émotions et ses intentions derrière ses paroles. En cas de désaccord, si l'autre se sent écouté et compris, il osera davantage exprimer son ressenti sans crainte d'être jugé.

Faire une réponse empathique consiste à valider les émotions de l'autre pour qu'il se sente compris. La solution au problème viendra alors dans cet espace de confiance où chacun peut s'exprimer librement.

Faire l'effort de s'exprimer avec respect et clarté

L'équilibre entre ses propres besoins et le respect des besoins de l'autre peut être difficile à trouver. Il s'agit de faire l'effort de ne pas imposer son point de vue, ni de se taire pour éviter le conflit.

Une façon de communiquer claire et bienveillante prend en compte les émotions et les besoins de chacun pour faciliter la coopération. Finalement, les échanges deviennent une opportunité de renforcer la relation et d'évoluer ensemble dans la même direction.

En savoir plus : "Miracles de communication pour les couples" de Jonathan Robinson.