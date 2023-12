Couple : et si l’humour était la clé d’une relation durable ?

Attentionné, sincère, intelligent, fidèle… Ce sont les différentes qualités recherchées par les femmes chez les hommes, et inversement. Parmi les traits de caractère souhaitable chez un partenaire, on retrouve aussi le sens de l’humour. De nombreuses recherches se sont concentrées sur l'importance de l'humour uniquement au cours des premières étapes de la séduction. Ainsi, il existe peu de connaissances sur la façon dont cette qualité continue d'affecter les relations amoureuses au fil du temps. C’est pourquoi des chercheurs du Singapore Management University ont décidé de réaliser une étude.

L'humour favorise la qualité de la relation amoureuse

Dans le cadre des travaux, parus dans la revue Psychological Science, les scientifiques ont recruté 108 couples, dont la durée de la relation amoureuse était en moyenne de 18,27 mois. Ils ont demandé aux participants, qui étaient étudiants, d’indiquer leur perception de l’humour personnel et de leur partenaire dans un carnet durant sept jours. Les volontaires devaient aussi évaluer leur engagement et celui de leur conjoint ou compagne dans la relation.

Selon les résultats, la qualité de la relation était positivement associée à la perception de l'humour le jour même ainsi que le jour suivant, et ce pour les deux sexes. Les auteurs ont estimé que ce trait de caractère permet de maintenir l'intérêt dans une relation romantique et renforcer leurs liens. Contrairement à certaines théories suggérant que les hommes utilisent davantage l'humour pour attirer une personne, l'étude n'a pas révélé de différences significatives entre les sexes dans la relation entre l'humour et la séduction.

Examiner l’impact de l’humour sur les relations professionnelles et parents-enfants

"Nous avons obtenu nos résultats auprès d'un échantillon d'étudiants de Singapour, mais nous pensons qu'ils devraient également s'appliquer aux couples mariés et plus âgés des cultures occidentales. En ce qui concerne les questions futures, nous aimerions examiner ces associations bidirectionnelles de l'humour dans différentes relations, telles que le travail ou les relations parents-enfants", a expliqué Kenneth Tan, auteur principal des travaux et professeur de psychologie à l'université de Singapour.