Couple : comment bien s'entendre avec sa belle-famille ?

L'ESSENTIEL La belle-famille peut avoir une influence et un impact significatif sur la dynamique du couple.

Une période de "transition" est parfois nécessaire pour certains membres de la belle-famille lorsqu'un couple s'unit. Il est important de respecter cela avec tolérance.

Pour éviter les conflits dans le couple, il est également essentiel de définir ensemble les priorités de votre nouvelle famille.

Quand un couple décide de s'unir, les familles de chaque conjoint entrent également en compte et peuvent être source de joie, mais aussi de conflits. Leur influence peut avoir un impact significatif sur la dynamique du couple, et bien que l'idéal soit d'établir des relations harmonieuses, les conflits sont autant de défis inévitables dans le processus de création d'une nouvelle famille.

Accepter la période de transition

Le mariage ou l'union d'un couple représente un moment de transition important, tant pour les partenaires que pour leurs familles d'origine. Ce changement peut être difficile à accepter et nécessite du temps pour les familles, qu’elles se connaissent ou pas auparavant. Les parents, frères et sœurs, et autres membres de la famille doivent s'adapter à l'idée que leur enfant, frère ou sœur forme maintenant une nouvelle famille, ce qui peut entraîner des réticences et des ajustements.

Au lieu d'attendre des relations parfaites dès le début, il est plus réaliste de reconnaître que cette période de transition peut être marquée par des désaccords et des ajustements. En accordant du temps et en favorisant une attitude de tolérance, il est plus probable que cette période de transition se passe en douceur.

Définir les rôles et les priorités

De nombreux conflits naissent lorsque les rôles au sein du couple ne sont pas clairement définis. En convenant des rôles et des priorités au sein de votre nouvelle famille, vous construisez un projet de vie commun clair qui vous évitera d’éventuelles plaintes ou revendications des familles d'origine.

Souvenez-vous que respecter la place, les opinions et les relations que vos proches entretiennent déjà avec votre partenaire est également essentiel. Il ne s'agit pas d'effacer le passé, mais plutôt d'équilibrer les relations entre les familles d’origine et la vôtre. Une communication ouverte et une compréhension mutuelle renforceront votre lien en tant que couple et contribueront à une relation plus harmonieuse avec votre belle-famille.

Communiquer et établir des accords

La communication est l’outil le plus efficace pour s’accorder sur la manière de gérer les relations avec votre belle-famille. Discutez de la fréquence des visites, de la flexibilité, et de la manière dont vous partagerez du temps avec eux. Chaque couple est unique, et il n'y a pas de réponse universelle à ces questions. L'essentiel est d’y réfléchir en amont pour d'éviter les reproches ultérieurs.

En savoir plus : "Belle-famille : attention ! Protéger et défendre son couple" de Susan Forward et Donna Frazier.