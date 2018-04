Famille : comment se protéger d'un parent manipulateur ?

Comment imaginer qu'un parent puisse être manipulateur envers ses enfants? C'est pourtant une réalité pour de nombreuses personnes victimes qui grandissent en se sentant coupables, dévalorisées et qui manquent de confiance en elles.

Comment reconnaître un parent manipulateur ?

Un parent manipulateur a besoin de se sentir supérieur à ses enfants. Pour alimenter son narcissisme : il critique, dénigre et dévalorise pour mieux exister ; il se place régulièrement en compétition avec ses enfants et ressent leur succès comme une menace ; il ment ; il se pose en victime pour se faire plaindre ; il utilise des menaces plus ou moins déguisées ou un chantage ; il nie les évidences ; il sème la zizanie et créer la suspicion pour mieux diviser.

Les victimes de parents manipulateurs grandissent avec un sentiment de culpabilité et une très mauvaise confiance en eux. Certains se réfugient dans l'anxiété et la dépression, alors que d'autres vont à l'affrontement et quittent parfois le foyer très jeunes.

Comment échapper à l'emprise ?

Se reconstruire, s’aimer et se libérer d'un ou de deux parents manipulateurs prend du temps et nécessite un travail sur soi-même. L'enfant qui reconnaît son parent comme manipulateur a l'avantage de gagner du recul et de pouvoir adapter son comportement.

Plusieurs solutions sont possibles pour éviter d'être rongé par la souffrance ou d'agir sous le coup de la colère : prendre conscience de l'emprise avec un travail psychologique, parfois accompagné par un professionnel de santé comme un psychologue ; être clair avec soi-même et décidé de ne plus laisser le parent ou les parents avoir une emprise néfaste ; utiliser la fermeté et travailler sur la confiance en soi pour mieux s'affirmer ; reconnaître et identifier les propos blessants, les accusations ou les comparaisons et ne pas se formaliser.