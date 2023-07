Couple : vous êtes attirés par des personnes qui vous ressemblent physiquement

L'ESSENTIEL Au cours de l’expérience, les personnes étaient plus attirées par des adultes dont les visages étaient géométriquement similaires aux leurs.

Ils ont aussi trouvé plus séduisants les participants de la même ethnie qu’eux.

Des similitudes faciales suscitent un sentiment de parenté, ce qui aide les personnes à être à l’aise.

"Les visages sont essentiels à l'identification des personnes, mais ils contribuent également de manière importante à l'évaluation de l’attirance physique." C’est qu’ont déclaré des chercheurs de l’université de Queensland (Australie) en s’appuyant sur de précédentes recherches. Dans une nouvelle étude, les scientifiques ont voulu savoir quelles caractéristiques du visage nous attirent chez les autres.

2.285 interactions recensées au cours des séances de speed-dating

Pour les besoins des recherches, ils ont recruté 682 personnes dont les traits faciaux ont été mesurés de manière objective. Au cours de séances de speed-dating, les participants ont dû discuter avec une personne du sexe opposé pendant trois minutes. Au total, 2.285 interactions ont été enregistrées. "Après chaque échange, les volontaires se sont évalués mutuellement en fonction de leur attirance, de leur gentillesse et de leur compréhension. Nous avons ensuite analysé leurs visages pour estimer les similitudes entre les partenaires", a précisé Amy Zhao, auteure des travaux, dans un communiqué.

Une attirance envers les personnes "dont les visages étaient géométriquement similaires aux leurs"

D’après les résultats, publiés dans la revue Evolution and Human Behavior, près de la moitié des interactions ont eu lieu avec des personnes de la même ethnie et l'autre moitié avec des partenaires d'ethnies différentes. "Nous avons constaté que les participants considéraient plus attirants les adultes dont les visages étaient géométriquement similaires aux leurs. Ils ont également été plus séduits par des personnes de la même ethnie que par des volontaires d'une ethnie différente", a expliqué la chercheuse. En clair, les participants étaient plus attirés par des personnes qui leur ressemblent.

Des similitudes faciales aident les personnes à être à l’aise

Autre constat : les personnes dont les traits du visage étaient similaires se considéraient mutuellement plus aimables, quelle que soit leur appartenance ethnique. "Nos résultats suggèrent que les visages qui se ressemblent suscitent un sentiment de parenté, ce qui aide les gens à se sentir à l'aise, à se familiariser et à se tourner vers des personnes qui leur ressemblent. Une meilleure compréhension de la manière dont les gens évaluent l’attirance pourrait faciliter les rencontres et les relations amoureuses", a conclu Amy Zhao.