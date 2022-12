Couple : comment rendre les relations plus résistantes à la tromperie ?

L'ESSENTIEL Être entouré de personnes infidèles pourrait nous inciter à tromper notre partenaire.

Pour résister à la tentation, il est conseillé d’ignorer une personne que l’on trouve attrayante.

"Les gens s'engagent dans des relations avec l'intention de maintenir l'exclusivité sexuelle, mais souvent ils n'y parviennent pas. Les recherches existantes se sont concentrées sur les caractéristiques individuelles et relationnelles qui rendent les relations plus vulnérables à l'infidélité, en accordant moins d'attention aux solutions qui diminuent la probabilité d'égarement", ont indiqué des chercheurs de l’université Reichman (Israël).

Infidélité : 3 expériences pour évaluer les bienfaits de la mise en perspective d'autrui

Dans une étude, publiée dans la revue The Journal of Sex Research, ils ont voulu savoir si les effets bénéfiques de la prise de recul s'étendaient à "la régulation des réactions à son propre comportement potentiellement destructeur". Plus précisément, dans trois expériences, les chercheurs ont tenté de déterminer si le fait d'adopter le point de vue de son partenaire aidait les personnes engagées dans une relation amoureuse à résister aux tentations et à renforcer le lien avec leur partenaire.

Lors des expériences, des adultes ont été répartis au hasard pour adopter ou non le point de vue de leur partenaire. Ensuite, ils ont rencontré ou vu des photos d’inconnus jugés comme séduisants. "L'orientation relationnelle des participants et leurs réactions pendant ces expériences (l’intérêt pour les partenaires actuels et les inconnus, l’engagement dans les relations actuelles, les fantasmes) ont été enregistrées", peut-on lire dans les travaux.

Prendre du recul pour se mettre à la place de son partenaire

Selon les résultats, adopter le point de vue de son partenaire entraîne une réduction de l'intérêt sexuel et romantique pour les inconnus, tout en augmentant l'engagement et le désir pour les partenaires actuels. "Prendre du recul peut favoriser l'empathie pour la souffrance potentielle de son partenaire. En conséquence, les personnes sont susceptibles d'interpréter leur situation d'une manière qui leur permet d'éviter de blesser leur partenaire et de mettre en péril leur relation. Lorsque de telles situations impliquent un conflit entre l'attrait d'autres personnes et l'objectif de maintenir la relation actuelle, la prise de recul peut faire pencher la balance en faveur des considérations à long terme plutôt que des plaisirs à court terme, aidant ainsi les personnes à résoudre ce conflit de manière à préserver la relation", a déclaré, à Psychology Today, Gurit E. Birnbaum, auteure de l’étude.