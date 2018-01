Couple

Comment surmonter une infidélité ?

S’apercevoir brutalement que son partenaire vous a trompé est extrêmement douloureux. La confiance a été trahie, et c'est la relation de couple qui est remise en cause.

C’est un choc. Quelles que soient les circonstances de sa révélation, l’infidélité de votre conjoint fait mal. C’est toute la profondeur d’une relation intime a été trahie.

Sous le coup de la colère, on peut être amené à agir de façon impulsive, sans réfléchir. Cependant, foncer tête baissée entraîne bien souvent des regrets et ne fait qu’aggraver la situation.

Prendre du recul sur ses émotions

Quel que soit votre choix, il est important de ne pas se laisser aveugler par sa douleur et le choc de la trahison. Analyser la situation dans sa globalité et prendre du recul sur ses propres émotions vous donnera la force d'agir en fonction de ce que vous ressentez réellement et avec maturité.

Communiquer de façon constructive

Une fois le choc passé, communiquer avec son partenaire est essentiel pour surmonter l'épreuve de l'adultère. Pour être efficace, le dialogue doit se faire dans un environnement calme et propice à la confiance.

Il est essentiel de comprendre ce qui a pu se passer, et quelles étaient les raisons de cette trahison. Si vous sentez que l’émotion est encore trop forte en vous, prenez du recul et de la distance physique pendant le temps qu’il vous semble nécessaire.

Se reconstruire et pardonner

Pardonner est l’étape la plus difficile mais c’est surtout celle qui vous permettra d’aller de l’avant et de surmonter réellement l’infidélité. Accepter ses erreurs et celles de l’autre permet de mettre de côté son ego et reconstruire la relation sur de nouvelles bases en dépassant les erreurs du passé.

Pour certains couples, à force de dialogue et de remise en question, l'adultère peut devenir un nouveau souffle.

Prendre du temps à deux

Surmonter une telle épreuve prend du temps et nécessite beaucoup de communication et de bienveillance. Si vous n’arrivez pas à mettre de côté votre rancœur et votre fierté, n’hésitez pas à faire appel à un thérapeute pour couple qui vous aidera à dialoguer et, éventuellement, pardonner.