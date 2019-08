Les hommes infidèles sont plus susceptibles de mal se comporter sur leur lieu de travail

Les hommes volages sont-ils de potentiels harceleurs sexuels au travail ?

C’est l’hypothèse émise par des chercheurs de la McCombs School of Business de l'Université du Texas à Austin. Dans une étude publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), ils avancent que les personnes trompant leur conjoint.e sont beaucoup plus susceptibles de faire preuve d’inconduite professionnelle.

La première étude du genre

Comment les chercheurs sont-ils parvenus à établir un tel lien ? Ils ont commencé par analyser les profils des hommes inscrits sur le site de rencontres extra-conjugales Ashley Madison, très connu aux Etats-Unis et dont les données de 36 millions de comptes utilisateurs, dont 1 million d’utilisateurs payants sur le sol américain, avaient été piratées en 2015. Ce site s’annonce comme un site de rencontres en ligne entre personnes mariées et recherchant des "rencontres discrètes". Les profils qui ont le plus intéressé les chercheurs sont ceux de policiers, de conseillers financiers, de cadres supérieurs et de "criminels en col blanc".

"Il s'agit de la première étude qui a permis de déterminer s'il existe une corrélation entre l'infidélité personnelle et la conduite professionnelle", a déclaré M. Kruger. "Nous trouvons une forte corrélation, qui nous dit que l'infidélité est révélatrice de la conduite professionnelle attendue."

En effet, les chercheurs ont ensuite croisé ces données avec celles de 4 fichiers : les données sur les policiers provenant du Citizens Police Data Project, les données sur les conseillers financiers provenant de la base de données BrokerCheck de la Financial Industry Regulatory Authority, les données sur les défendeurs dans des affaires de la SEC provenant des archives de la Securities and Exchange Commission et enfin les données sur les PDG et directeurs financiers provenant de Execucomp. Au total, 11 235 profils ont été examinés.

Une corrélation entre comportements personnel et professionnel

Ils ont alors constaté que les personnes ayant des antécédents d'inconduite dans le cadre professionnel étaient beaucoup plus susceptibles d’utiliser le site de rencontres Ashley Madison.

Leurs conclusions suggèrent donc qu'il existe un lien étroit entre les actions des gens dans leur vie personnelle et professionnelle et appuient l'idée que l'élimination de l'inconduite sexuelle en milieu de travail peut également réduire les activités frauduleuses. "Nos résultats montrent qu'il existe une corrélation entre le comportement sexuel personnel et le comportement sur le lieu de travail », explique Samuel Kruger, co-auteur de l’étude. "L'élimination de l'inconduite sexuelle sur le lieu de travail pourrait donc avoir l'avantage supplémentaire de contribuer à une culture d'entreprise plus éthique en général."