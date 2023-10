Couple : voici l’astuce pour raviver la flamme

Dans les longues relations, les sentiments amoureux diminuent généralement avec le temps, conduisant parfois à des divorces. C’est le constat fait par Sandra Langeslag, directrice du laboratoire de neurocognition des émotions de l'Université du Missouri-Saint-Louis (aux États-Unis). Avec son équipe, la chercheuse a ainsi tenté de savoir s’il existait un moyen simple afin de raviver la flamme d’un couple. Pour cela, ils ont mené une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Journal of Psychophysiology.

25 personnes mariées ont dû visualiser des photos de leur partenaire

"Nous avons vérifié si le fait de réévaluer positivement son conjoint et/ou de réguler à la hausse les émotions positives sans rapport avec son partenaire augmente l'engouement et l'attachement envers le conjoint, la satisfaction conjugale et l'attention envers le conjoint", ont précisé les scientifiques. Dans le cadre des recherches, ces derniers ont recruté 25 personnes qui étaient mariées. Dans le détail, 24 participants avaient un conjoint du sexe opposé et une volontaire avait un partenaire du même sexe. En moyenne, les adultes connaissaient leur partenaire depuis environ 12 ans.

Pour obtenir des informations sur les couples, il a été demandé à chaque personne comment elle évaluerait son niveau d'engouement actuel et son attachement à son conjoint, depuis combien de temps elle connaît son partenaire, depuis combien de temps elle entretient une relation amoureuse avec lui et depuis combien de temps ils sont mariés. Les volontaires ont aussi dû évaluer leur satisfaction conjugale et la manière dont ils se comportent pour augmenter l’intensité de leurs sentiments.

Ensuite, les adultes ont visualisé des photos de leur conjoint ainsi que des images dites "agréables et neutres", qui montraient des inconnus souriant ou faisant un acte de gentillesse, pendant que leur activité cérébrale était enregistrée. Au fur et à mesure que les clichés défilaient, les participants ont utilisé des curseurs pour indiquer à quel point ils se sentaient amoureux de leur conjoint, à quel point ils se sentaient attachés à leur partenaire et à quel point ils se sentaient satisfaits de leur mariage.

Regarder des clichés du conjoint augmentait l'attachement et la satisfaction conjugale

"Regarder des photos de son conjoint a augmenté l'engouement, l'attachement et la satisfaction conjugale par rapport au fait de visualiser des photos agréables ou neutres. Penser aux aspects positifs de son partenaire et augmenter les émotions positives sans rapport avec le conjoint n’a pas augmenté davantage l’engouement, l’attachement et la satisfaction conjugale", peut-on lire dans les résultats. Ainsi, le simple fait de regarder des photos de son partenaire pourrait augmentait l’affection et la satisfaction relationnelle.

Selon Sandra Langeslag, cette astuce serait plus bénéfique pour les personnes en couple depuis longtemps et ceux étant à distance qui ont besoin d’un regain d’affection lorsqu’ils ne sont pas ensemble. "Contrairement à une thérapie de couple, vous n'avez pas besoin de la présence de votre partenaire pour faire cela", a-t-elle ajouté au HuffPost.