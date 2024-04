Couple : ne pas se sentir soutenu par son partenaire augmente le stress

Le sentiment d’être soutenu ou non par son partenaire lors des difficultés rencontrées influence le niveau de stress. Voici les conclusions d’une étude sur les couples menée par une équipe de l'université de Binghamton. Elle a, en effet, mis en évidence entre le cortisol, l’hormone du stress et le soutien social au sein du couple.

Stress et couple : le manque de soutien augmente les taux de cortisol

Pour cette étude publiée dans la revue Journal of Social and Personal Relations, les chercheurs ont réuni 191 couples mariés. Les époux participaient à deux séances de 10 min où ils discutaient des problèmes personnels sans rapport avec leur mariage qu’ils rencontraient. Les chercheurs analysaient leurs échanges pour détecter les cas de soutien social positif et négatif donnés et reçus. Ils évaluaient la façon dont les participants percevaient ce soutien. De plus, des échantillons de salive étaient collectés pour évaluer les niveaux de cortisol.

"Nous avons constaté que les femmes qui recevaient un soutien plus négatif se sentaient moins comprises, validées et prises en charge par leur partenaire. Ce qui avait un effet "amplificateur de stress : le cortisol augmentait ainsi au cours de l'interaction", explique le professeur de psychologie Richard Mattson. "Les couples se sentaient plus compris, validés et pris en charge lorsque les partenaires faisaient preuve de compétences de soutien positives, et moins lorsqu'ils faisaient preuve de communication négatives."

Par ailleurs, les scientifiques ont remarqué que les niveaux de stress biologique avant la séance, semblaient prédire avec précision la manière dont les époux agiraient et percevraient les interactions.

Soutien social : comprendre ses effets pour améliorer le bien-être

Pour les auteurs, leurs travaux montrent comment les perceptions des interactions de soutien façonnent l’expérience. "La manière dont chaque partenaire percevait l’interaction était fortement associée au degré de soutien et de réactivité qu’il pensait du partenaire de manière plus générale. Une possibilité est que les perceptions du soutien d’un partenaire peuvent se développer au fil du temps et à travers plusieurs interactions. Et, l’image plus générale façonne la manière dont des comportements particuliers – bons ou mauvais – peuvent être perçus sur le moment", indique Hayley Fivecoat, l'auteure principale de l'article dans un communiqué. Elle ajoute : "ceux qui se percevaient comme ayant un partenaire les soutenant avaient tendance à avoir les niveaux de cortisol les plus bas au départ et après l’interaction".

Les chercheurs estiment que comprendre comment les couples s’adaptent et se soutiennent mutuellement dans des situations stressantes peut offrir des informations précieuses sur le renforcement des relations et le bien-être général. Ils aimeraient ainsi par la suite examiner les différents types d’expression du soutien et leurs effets. Ils avancent que le ton employé pendant l’échange est plus pertinent que le contenu. Essentiellement, la façon dont vous le dites pourrait avoir plus d’importance que ce que vous dites.