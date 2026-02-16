Santé : 6 bénéfices à courir dehors cet hiver

L'ESSENTIEL Courir l'hiver offre les mêmes bienfaits aérobiques et cardiaques qu'une pratique estivale.

La course en extérieur l'hiver aide aussi à faire le plein de lumière naturelle et à améliorer la santé mentale. Elle favorise aussi la perte de poids.

Toutefois, il faut être bien équipé afin d'éviter les blessures et les chutes.

On ne va pas le cacher : il est bien difficile de se motiver à aller faire son footing alors lorsque les températures n’ont de cesse de baisser. Pourtant, il y a de nombreux avantages à courir dehors plutôt qu’aller à la salle de gym pendant l’hiver… si on prend quelques précautions avant de chausser les tennis.

Dr Jessica Tomazic, médecin du sport de la Cleveland Clinic, a fait le point les bénéfices de courir en extérieur l’hiver sur le site de son établissement.

Perte de poids, endurance, santé mentale : quels sont les bienfaits de courir dehors en hiver ?

Pour encourager les gens à continuer de courir l’hiver, le Dr Jessica Tomazic rappelle en premier lieu que cette pratique présente les mêmes avantages pour le coeur que la course en été : meilleure santé cardiaque, amélioration de la circulation sanguine, réduction des risques cardiovasculaires, baisse de la pression artérielle et du cholestérol…

Autre atout de cette activité en extérieur : elle permet de profiter au maximum de la lumière naturelle disponible en hiver, et par effet domino de maximiser la production de vitamine D ou encore de réguler le cycle circadien. "Pour certains d'entre nous, cela peut vraiment contribuer à améliorer la santé mentale, en nous gardant en forme et heureux lorsque nous n'avons pas beaucoup de soleil", ajoute l’experte.

La Dr Tomazic ajoute que courir par temps froid pouvait également contribuer à améliorer la force musculaire, à accroître l'endurance et aussi même à brûler davantage de calories. "C'est parce que votre corps doit travailler plus fort pour vous garder au chaud", explique la médecin dans l’article.

Courir dans le froid : les conseils à suivre pour éviter les blessures

Courir dehors en hiver est bon pour la santé. Toutefois, il faut faire attention à plusieurs points pour que l’expérience ne finisse pas aux urgences. "Pour commencer, allez-y doucement, surtout s'il y a encore de la neige sur le sol. Vous ne voulez pas risquer de glisser et de tomber", est-il écrit dans l’article de l’établissement hospitalier américain.

L’équipement est important aussi. Il est conseillé de porter plusieurs couches. La première doit inclure un tissu qui évacue l'humidité, suivi d'une isolation, puis la couche extérieure doit être résistante au vent et imperméable. "En ce qui concerne les chaussures, je pense que les chaussures de type trail peuvent être un peu meilleures en hiver. Vous avez affaire à la neige et à la glace, alors vous voulez surveiller votre traction là-bas. Il y a aussi des choses que vous pouvez acheter pour mettre vos chaussures pour augmenter votre traction", explique la Dr. Tomazic

Par ailleurs, il est recommandé aux personnes ayant des blessures antérieures ou des problèmes médicaux de consulter un médecin, avant de se mettre à courir.