Courir avec une poussette augmente-t-il le risque de blessure ?

L'ESSENTIEL Les parents qui courent avec une poussette ont un impact moindre à chaque pas, selon une nouvelle étude.

Cela réduit leur risque de blessure.

Les chercheurs concluent que courir avec une poussette ne représente pas un danger pour les coureurs.

Si depuis l’arrivée de bébé, courir avec une poussette – par amour du jogging ou pour faire tenir tout votre planning en 24 heures – est devenue une de vos principales activités... voici une bonne nouvelle : cet exercice n'entraîne pas de risque pour la santé des jeunes parents. Il serait même plutôt bénéfique !

Une étude publiée dans la revue PLOS One, montre que l’impact par pas est moindre chez les coureurs “pousseurs de poussette”, tout comme leurs risques de blessure.

Blessures : une étude pour évaluer les risques de courir avec une poussette

Faire un footing avec une poussette modifie la façon de courir. Face à ce constat, les chercheurs de l’université d’État de Pennsylvanie (Penn State) ont voulu savoir si cette habitude, assez répandue parmi les parents, comportait un risque. Ils ont réuni 38 personnes âgées de 18 à 45 ans. 27 étaient des femmes. Les volontaires avaient également l’habitude de courir 8 km par semaine en moyenne et 15 d’entre eux avaient déjà fait leurs joggings avec un landau.

L’équipe a demandé à chaque participant de courir sur un tapis avec et sans poussette. Cet appareil mesurait l'impact de chaque pas sur leur corps. Le taux de charge verticale, soit la force verticale agissant sur le pied peu de temps après son contact avec le sol, était évalué. Il en est de même pour la charge de torsion, soit la torsion présentée par le pied quand la personne court.

"Des taux de charge verticale élevés sont associés à un risque accru de blessures de surmenage comme les douleurs au genou, les fractures de stress et la fasciite plantaire. Une augmentation de la charge de torsion est aussi liée aux blessures liées au stress au niveau de la jambe", précisent les auteurs dans leur communiqué.

La poussette réduit l’impact de la course sur le corps

L’analyse des données révèle que les personnes qui courent en tenant une poussette, présentent une réduction de charge verticale allant de 8 % à 17 %. Ce qui indique un impact par pas plus faible, et par effet domino une baisse des risques de blessure. "Quand on court avec une poussette, on se déleste verticalement en posant les mains sur le guidon et en se penchant légèrement. Cela permet à une partie de notre poids de se déplacer et de passer par la poussette plutôt que par nos jambes", explique la Pr Allison Altman Singles de Penn State et auteure principale de l'étude.

En revanche, la charge de torsion était jusqu’à 4 fois plus importante lors d'une course avec un landau. "Les bras et le torse pivotent naturellement pendant la course afin de contrebalancer le mouvement naturel des jambes. Tenir le guidon pourrait limiter la rotation du haut du corps, ont expliqué les chercheurs, ce qui accroît les forces de torsion sous les pieds pour compenser. La course en poussette pourrait également nécessiter davantage de forces de torsion pour propulser la poussette vers l'avant et la maintenir en ligne droite", avancent les auteurs. Toutefois l'inquiétude n’est pas de mise. La charge de torsion est un facteur de risque de blessure beaucoup moins important que la charge verticale précise l’étude.

"Le principal point à retenir est que courir avec une poussette n'est pas dangereux. Cette étude montre que, dans de nombreux cas, le risque de blessure par surmenage est réduit grâce à la poussette elle-même", conclut la Pr Allison Altman Singles.