Santé mentale : ces boissons favoriseraient l’anxiété chez les jeunes

L'ESSENTIEL Une étude associe boissons sucrées et anxiété chez les adolescents.

Le lien est constant mais ne prouve pas une causalité directe.

En 2023, un enfant ou jeune sur cinq présentait un trouble de santé mentale, l’anxiété étant l’un des plus fréquents.

Trop de sodas, plus d’angoisses ? Une nouvelle étude britannique, publiée dans le Journal of Human Nutrition and Dietetics, met en lumière une association préoccupante entre la consommation de boissons très sucrées et les symptômes d’anxiété chez les adolescents. Ces travaux, menés notamment par des chercheurs de l'université de Bournemouth, nous invitent à regarder au-delà des seuls effets physiques de l’alimentation.

Un jeune sur cinq atteint d’un trouble de santé mentale

"Avec l’inquiétude croissante concernant la nutrition des adolescents, la plupart des initiatives de santé publique ont mis l’accent sur les conséquences physiques de mauvaises habitudes alimentaires, comme l’obésité et le diabète de type 2", explique la Dre Chloe Casey, maître de conférences en nutrition et coautrice de la recherche, dans un communiqué. "Cependant, les implications pour la santé mentale ont été relativement peu explorées, en particulier pour les boissons riches en énergie mais pauvres en nutriments."

Dépression, anxiété, troubles des conduites alimentaires... Les troubles anxieux figurent pourtant parmi les principales causes de détresse psychologique chez les jeunes. En 2023, on estimait qu’un enfant ou adolescent sur cinq – y compris en France – présentait un trouble de santé mentale, l’anxiété étant l’un des plus fréquents.

Pour examiner de plus près ce lien entre nutrition et santé mentale, l’équipe de recherche a passé en revue plusieurs études. Celles-ci reposaient sur des questionnaires évaluant à la fois la consommation de boissons sucrées et l’état psychologique des participants. Les boissons concernées incluent sodas, boissons énergisantes, jus sucrés, sirops dilués, thés et cafés sucrés ou encore laits aromatisés. Les résultats montrent de façon constante une association entre une consommation élevée de ces produits et davantage de symptômes anxieux.

Un lien malsain entre boissons sucrées et troubles anxieux

Les chercheurs restent toutefois prudents, car ces études observationnelles ne prouvent pas un lien de cause à effet. Il n’est pas impossible, en effet, que l’anxiété pousse certains jeunes à consommer davantage de boissons sucrées, ou que d’autres facteurs – comme le contexte familial ou les troubles du sommeil – influencent à la fois l’alimentation et la santé mentale.

"Même si nous ne pouvons pas confirmer à ce stade la cause directe, cette recherche a identifié un lien malsain entre la consommation de boissons sucrées et les troubles anxieux chez les jeunes", souligne la Dre Casey. Elle rappelle que "les troubles anxieux à l’adolescence ont fortement augmenté ces dernières années" et qu’il est crucial d’identifier des habitudes de vie modifiables pour freiner cette tendance.