Les boissons sucrées aident-elles le cancer à se propager ?

L'ESSENTIEL Une étude révèle que la combinaison glucose-fructose des boissons sucrées favorise la propagation du cancer colorectal, sans en augmenter la taille.

Ce mécanisme est activé par l’enzyme SORD, qui booste la mobilité des cellules cancéreuses.

Réduire la consommation de ces boissons pourrait freiner les métastases et compléter les traitements existants.

Le débat est relancé sur les effets des sodas sur la santé. Selon des chercheurs du MD Anderson Cancer Center au Texas, aux Etats-Unis, ces boissons sucrées pourraient jouer un rôle actif dans la propagation du cancer colorectal, l’un des plus fréquents au monde. Et ce, indépendamment de la prise de poids ou de la taille de la tumeur.

Quand sucre rime avec métastases

Publiée dans la revue Nature Metabolism, l’étude montre que la combinaison glucose-fructose, typique des sodas, jus de fruits et boissons énergisantes, active un mécanisme cellulaire favorisant la migration des cellules cancéreuses vers le foie. "Les cellules du cancer colorectal utilisent ces sucres comme carburant pour améliorer leur capacité à migrer et à envahir d'autres tissus", explique la généticienne Jihye Yun, qui a dirigé les travaux, dans un communiqué.

Les tests, menés sur des souris atteintes de tumeurs colorectales, ont révélé que celles nourries avec une solution sucrée contenant du glucose et du fructose développaient plus de métastases hépatiques que les autres. La clé du processus : une enzyme nommée sorbitol déshydrogénase (SORD). Lorsque les deux sucres sont consommés ensemble, SORD modifie l’équilibre énergétique des cellules, leur offrant un surplus d’énergie et activant la glycolyse, ce qui booste leur mobilité.

Contrairement à de nombreuses études précédentes qui analysaient les effets du glucose ou du fructose isolément, cette recherche souligne que c’est bien leur association qui intensifie la capacité de propagation des cellules cancéreuses. "Les tumeurs ne grossissent pas davantage, mais deviennent plus aptes à se répandre", précisent les auteurs.

Un lien troublant avec les habitudes alimentaires

En parallèle, les chercheurs rappellent que la consommation de boissons sucrées a explosé depuis les années 1980, notamment chez les jeunes. Or, le cancer colorectal touche de plus en plus d’adultes avant 50 ans. Une vaste étude chez 100.000 femmes a même montré que boire deux boissons sucrées ou plus par semaine doublait le risque de développer un cancer colorectal précoce.

Bonne nouvelle, bloquer la voie SORD a permis d’empêcher les effets nocifs du sucre chez la souris. Mieux : les statines, des médicaments contre le cholestérol, ont réduit la propagation du cancer dans les tests. À terme, ces découvertes pourraient mener à de nouvelles stratégies thérapeutiques ciblant la métastase. En attendant, une chose est claire : limiter les boissons sucrées pourrait être un geste simple mais précieux pour freiner la progression du cancer.