Eczéma : cette carence est fréquente chez les patients

L'ESSENTIEL Une étude identifie une dysrégulation de l'homéostasie du fer, indicatrice d'une carence en fer, comme une caractéristique systémique fréquente de la dermatite atopique.

"Ces perturbations sont liées à la gravité de la maladie et à une altération de la qualité de vie", selon les chercheurs.

Ils suggèrent de mener des recherches supplémentaires afin de déterminer "si une correction ciblée de la carence en fer peut améliorer le pronostic des patients."

"Des perturbations du métabolisme du fer ont été décrites dans les maladies chroniques associées à une activation pro-inflammatoire/immunitaire. Dans la dermatite atopique, l'homéostasie systémique du fer reste mal connue", selon des scientifiques de l’université de médecine de Wrocław (Pologne). C’est pourquoi ils ont mené une étude afin de caractériser l'homéostasie systémique du fer chez les adultes atteints d’eczéma et à examiner son lien avec la gravité de la maladie et la qualité de vie. Pour les besoins des travaux, l’équipe a recruté 86 patients dont la dermatite atopique se présentait sous une forme modérée à sévère. Des prélèvements sanguins ont été effectués pour l'analyse des paramètres hématologiques et des biomarqueurs liés au fer, "notamment le fer sérique, la ferritine, la transferrine, le coefficient de saturation de la transferrine, le récepteur soluble de la transferrine et l'hepcidine."

La carence en fer, une caractéristique fréquente de la dermatite atopique modérée à sévère

Les résultats ont révélé que des anomalies des biomarqueurs du fer circulant, indiquant une carence en fer, étaient fréquentes chez les personnes souffrant de dermatite atopique. Selon les données, 45 % des patients présentaient un coefficient de saturation de la transferrine bas (moins de 20 %), 37 % une ferritine basse et 26 % une diminution du fer sérique, malgré un taux d’hémoglobine généralement normal. Les volontaires présentant une activation pro-inflammatoire (mise en évidence par une protéine C-réactive ultrasensible élevée, supérieure à 5 mg/L) avaient un profil caractérisé par des taux de fer et de saturation de la transferrine plus faibles et des taux de récepteur de la transferrine soluble plus élevés.

Savoir "si une correction ciblée de la carence en fer peut améliorer l'état des patients"

"Ces perturbations sont liées à la gravité de la maladie et à une altération de la qualité de vie, suggérant qu'un métabolisme du fer perturbé pourrait constituer un corrélat systémique potentiellement modifiable du phénotype de la dermatite atopique. De futures études devraient explorer si une correction ciblée de la carence en fer peut améliorer l'état des patients. Nos données observationnelles actuelles ne permettent pas d'évaluer les effets des traitements", peut-on lire dans les conclusions des recherches publiées dans la revue Nutrients.