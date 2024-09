Eczéma : la vitamine E pourrait vous en protéger

L'ESSENTIEL La dermatite atopique, ou eczéma, est une maladie inflammatoire chronique de la peau causée par des facteurs génétiques et environnementaux.

Une étude a établi un lien de cause à effet entre l'apport en vitamine E et cette pathologie cutanée.

En revanche, cela n’a pas été observé entre la vitamine C, le carotène et le rétinol et l’eczéma.

Démangeaisons, rougeurs, croûtes, peau sèche… Ces signes évoquent l’eczéma, aussi appelé dermatite atopique. Pour rappel, il s’agit d’une maladie inflammatoire chronique de la peau, non contagieuse et évoluant par poussées. Touchant principalement les enfants, cette affection "survient sur un terrain génétique particulier qui favorise le développement d'allergies (atopie) lors de l'exposition à des allergènes de l'environnement (acariens, poils d'animaux, pollens...)", indique l’Assurance maladie. En plus de l’histoire familiale d’atopie, l’eczéma peut être provoqué par des anomalies à la fois immunologiques et cutanées. Des facteurs environnementaux (excès d’hygiène, habitat mal ventilé, présence d’animaux domestiques…) peuvent aussi être en cause.

Étudier le lien de cause à effet entre l'apport alimentaire en vitamines antioxydantes et l’eczéma

D’après des chercheurs de l'Université de médecine chinoise de Pékin (Chine), cette maladie cutanée est fortement associée au stress oxydatif. "Un apport accru en antioxydants pourrait potentiellement réduire le risque ou atténuer les symptômes de cette pathologie. Toutefois, cet argument est contesté." C'est pourquoi, dans une nouvelle étude, les scientifiques ont mené une "analyse de randomisation mendélienne" pour explorer le lien de cause à effet entre l'apport alimentaire en vitamines antioxydantes (vitamine C, vitamine E, carotène et rétinol) et la dermatite atopique.

Dermatite atopique : l'apport en vitamine E aurait un effet protecteur

Les résultats, parus dans la revue Skin Research and Technology, ont révélé une relation de cause à effet entre l'apport en vitamine E et la dermatite atopique. Cependant, cela n’a pas été constaté entre les trois autres vitamines (vitamine C, carotène et rétinol) et l’eczéma. Dans une autre analyse de sensibilité, "aucun des polymorphismes d'un seul nucléotide n'a été détecté comme hétérogène et aucune pléiotropie significative n'a été observée." Bien que l'apport en vitamine E puisse avoir un effet protecteur contre dermatite atopique, l'apport en vitamines antioxydantes alimentaires pour prévenir ou traiter la dermatite atopique ne semble pas être un facteur de protection contre la dermatite atopique, selon les auteurs.