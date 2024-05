Eczéma : les antihypertenseurs augmentent le risque chez les personnes âgées

L'ESSENTIEL Chez les personnes âgées, l’utilisation de médicaments antihypertenseurs est associée à une augmentation de 29 % du taux de diagnostics d’eczéma.

Les effets les plus importants ont été observés pour les diurétiques et les inhibiteurs calciques.

Les effets plus faibles ont été observés pour les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et les β-bloquants.

Les cas d'eczéma diagnostiqués par les médecins sont en hausse chez les personnes âgées. Problème : on sait peu de choses sur les processus physiopathologiques et les meilleurs traitements pour ces patients. "Des données préliminaires suggèrent que les médicaments, en particulier les antihypertenseurs, peuvent contribuer à la dermatite eczémateuse. Cependant, il existe peu de données basées sur la population concernant la proportion de diagnostics de dermatite eczémateuse chez les seniors qui peuvent être attribués aux antihypertenseurs", ont indiqué des chercheurs de l’université de Californie à San Francisco (États-Unis).

Eczéma : 29 % de risque en plus chez les seniors prenant des antihypertenseurs

Dans une récente étude, ils ont ainsi voulu déterminer si l'utilisation de médicaments contre l'hypertension artérielle était liée à l’eczéma chez les personnes âgées. Pour cela, les scientifiques ont utilisé les données utilisant une cohorte longitudinale portant sur 1.561.358 adultes de 60 ans et plus qui n’avaient pas reçu de diagnostic de dermatite eczémateuse. Selon les résultats, publiés dans la revue JAMA Dermatology, la prévalence globale de l’eczéma était de 6,7 % au cours d’un suivi médian de 6 ans.

L'incidence de la dermatite eczémateuse était plus élevée chez les participants recevant des antihypertenseurs que chez ceux n’en prenant pas (12 contre 9 sur 1.000 années-personnes de suivi). Les volontaires utilisant des médicaments contre l’hypertension artérielle présentaient 29 % de risque en plus de présenter une dermatite eczémateuse. Lors de l'évaluation individuelle de chaque classe de médicaments antihypertenseurs, les effets les plus importants ont été observés pour les diurétiques et les inhibiteurs calciques, tandis que les effets les plus faibles ont été observés pour les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et les β-bloquants.

Des données "utiles aux cliniciens pour guider la prise en charge clinique" de l’eczéma

"Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre les mécanismes qui sous-tendent l'association entre l'utilisation de médicaments antihypertenseurs et la dermatite eczémateuse, ces données pourraient être utiles aux cliniciens pour guider la prise en charge clinique lorsqu'un patient plus âgé présente une dermatite eczémateuse", ont conclu les auteurs.